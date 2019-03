Burgemeester Doetinchem mag Gelders provinciebestuur smeden

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem wordt informateur in Gelderland. De VVD heeft hem gevraagd om te kijken welke coalitie er mogelijk is en de andere partijen hebben daarmee ingestemd.

Boumans staat voor de taak om te kijken welke partijen de handen ineen kunnen slaan om het dagelijks bestuur van Gelderland op zich te nemen. Dat wordt nog een hele uitdaging. Er zijn minimaal vier partijen nodig zijn voor een meerderheidscoalitie.

In de Provinciale Statenverkiezingen kwam de VVD met acht zetels als winnaar uit bus, evenveel als Forum voor Democratie. Daarna volgden CDA (zeven zetels) en GroenLinks (zes), gevolgd door de PvdA (vijf), D66 (vier) en ChristenUnie (vier).

Van Statenlid tot burgemeester

VVD'er Boumans werd geboren in Drenthe en was tussen 2000 en 2006 lid van de Provinciale Staten van Groningen. In die jaren was hij eveneens lid van de Groningse gemeenteraad.

Na een kortstondig verblijf in Meppel, waar hij wethouder was, werd Boumans in 2007 benoemd tot burgemeester van Haren. Na vier jaar keerde hij terug naar Groningen. Vanaf 2015 vervulde hij de rol van waarnemend burgemeester van Ommen, tot hij in 2017 werd gevraagd om burgervader in Doetinchem te worden.

