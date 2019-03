NEC'ers geloven in mooie afloop van het seizoen

Mattijs Branderhorst en Rens van Eijden geloven daarom in een mooie afloop van dit seizoen. 'We kunnen de play-offs halen en de club die dan het beste in zijn vel zit en in vorm is, komt vaak ver', denkt doelman Branderhorst. '

'Ik ben heel blij dat het weer beter gaat', zegt Rens van Eijden. 'Mijn doelstelling toen ik hier terug kwam, was om NEC terug te loodsen naar de eredivisie. De reden voor mijn terugkeer was de potentie van deze club, maar het is er lange tijd niet uitgekomen. De afgelopen wedstrijden tonen we weer waartoe we in staat zijn. En er wordt ook weer meer gelachen in de kleedkamer.'

Van Eijden maakt het zelf noodgedwongen vanaf de kant mee vanwege een hardnekkige liesblessure. 'Ik ben er al acht weken uit. Er is een diagnose gesteld. Ik heb last van mijn lies, dat wordt veroorzaakt door iets anders. Nu hebben we een duidelijk plan. Ik moet geopereerd worden en dan moet ik zes maanden revalideren. Helaas hoort dat erbij in de voetballerij. Ik heb al twee keer geopereerd aan een sporthernia, maar dat duurde maar vijf weken en gebeurde in de vakantie, dus daardoor miste ik nauwelijks wedstrijden.'

'Mijn inbreng is nu beperkt. In het veld heb ik veel meer invloed dan buiten de lijnen. Maar als aanvoerder kan ik wel zorgen voor wat randzaken. Ik heb hier bewust langdurig getekend, want ik geloof in de plannen van de club. Uiteindelijk win en faal je met z'n allen.'

Sinds Mattijs Branderhorst onder de lat staat, is NEC ongeslagen. Dat lijkt toeval. 'Nee, samen met de andere jongens hebben we wel een kwaliteitsimpuls gegeven. Ik ben een keeper die veel praat en het direct neer probeert te zetten achterin qua organisatie. Buiten het veld ben ik bescheiden, maar in het veld niet. Ik heb gelijk op de eerste training aangegeven hoe ik het wil.'

'Het is voor mij heel leuk om voor NEC te spelen, ook omdat ik uit Tiel kom. Als jonge jongen wilde ik al gescout worden door NEC, maar toen kwam Willem II en ben ik alsnog profvoetballer geworden. Het voelt al vertrouwd en mijn ouders zijn er ook blij mee, want het is veel dichterbij voor ze. Dus ik zie ze nu ook veel vaker. Ik heb bij Willem II een optie voor nog een seizoen. Het is lastig te zeggen hoe het zal gaan. Met NEC in de eredivisie zou ook mooi zijn. Maar als Willem II het contract verlengt, ga ik met alle plezier terug. Maar het allerliefste wil ik ergens vast spelen."