Brandweerspel moet jeugd enthousiasmeren

'Leren van elkaar, dat is het belangrijkste. En omgaan met jeugd!', aldus Tonnie Krabben, organisator van de jeugdbrandweerwedstrijd in Lichtenvoorde, waarin teams uit het hele gebied van de VNOG meededen.

Patrick van Werven, één van die jeugdbrandweerlieden deed mee aan de wedstrijd. 'Zelf vond ik de oefening heel goed gaan', aldus de jeugdige vuurbestrijder uit Apeldoorn. 'Mijn ploeg stond er erg sterk in. Alles was snel duidelijk en ik ben er trots op.' In Oost Gelre heeft alleen Lichtenvoorde een jeugdbrandweerafdeling. 'Het wordt wel steeds populairder', aldus Krabben. 'VNOG-breed hebben we meer jeugdbrandweerleden. We proberen wel het te promoten om meer jongeren er bij te krijgen. Daar zijn we volop mee bezig.'



Het is nog een logistieke klus om ook andere gemeenten aan te laten sluiten, maar dat is volgens Krabben slechts een klein obstakel. 'Er zijn plannen om dit Achterhoek-breed uit te gaan werken', meent de organisator. Reactievermogen, veiligheid en zo snel mogelijk werken waren de punten waar de jury op lette tijdens de wedstrijd in Lichtenvoorde.

Het team uit Apeldoorn won uiteindelijk, maar de jongeren bleven kritisch op hun eigen presteren. 'Er waren wel verbeterpunten', aldus Van Werven. 'Ik ging de persoon zelfstandig halen, maar er werd als tip gegeven: ga toch met een ploeg samen. Als jou dan wat gebeurt, ben je tenminste samen en kun je er wat aan doen.' Krabben was trots op alle deelnemers: "Er zitten zeker toekomstige brandweermensen bij!"