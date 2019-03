Boekenweekgeschenk Jan Siebelink krijgt snoeiharde kritiek, maar ook waardering

Recensenten zijn over het algemeen niet enthousiast over de kwaliteit van het Boekenweekgeschenk, dat dit jaar is geschreven door Jan Siebelink uit Ede. De belangrijkste kritiek op 'Jas van belofte': het is oude wijn in nieuwe zakken en de zelfgenoegzaamheid van de Gelderse schrijver.

Vooral NRC-recensent Thomas van Veen is niet mals. Het Boekenweekgeschenk is 'een slap aftreksel' waarin 'de bekende Siebelinkthema's zijn doodgekookt'. De krant geeft bij recensies maximaal vijf ballen, voor de Gelderse schrijver kan er niet meer dan een bal vanaf.

'Nauwelijks verhuld, onder een dun folietje van fictie, bewierookt Siebelink zijn eigen kwaliteiten', schrijft Van Veen. 'Zulke ichbezogen ijdelheid siert niemand, maar is bovenal misplaatst in een werkje dat slechts uitblinkt in zelfgenoegzaamheid.'

'Clichés te talrijk'

Van Veens collega, columnist Ellen Deckwitz, doet ook een duit in het zakje: ze is teleurgesteld omdat 'het gewoon geen indruk maakt'. 'Daarvoor zijn de personages te vlak, de dialogen te ongeloofwaardig, de clichés te talrijk.'

Literair weblog Tzum is evenmin onder de indruk: 'Siebelink trekt zijn hele oeuvre uit de kast, haalt het door de gehaktmolen, voegt er wat autobiografische dingetjes aan toe en serveert de lezer een uitermate teleurstellend geschenk', meldt de criticus, die het verder een 'zelfgenoegzaam, egocentrisch broddelwerk' noemt.

Het Reformatorisch Dagblad is mild kritisch. 'Het lijkt alsof hij al zijn thema’s nog één keer heeft willen samenpersen in één verhaal', schrijft de recensent.

'Tegelijk buigt de novelle zwaar door onder de symboliek die Siebelink hanteert en dat maakt het lastig om er grip op te krijgen: een onvoldragen zwangerschap, gewonde katten, een dynamo die het achterlicht van een fiets rood laat oplichten, doorschijnend duister in een schrijverscafé.'

'Je moet ervoor openstaan'

Tot zover de negatieve beoordelingen. De Groene kan het werk van de Edenaar meer waarderen, maar wel met een kanttekening: 'Je moet openstaan voor de romantiek bij Siebelink', schrijft criticus Joost de Vries. 'Als je dat kunt, en dat kan ik, is Jas van belofte een van de mooiste Boekenweekgeschenken in jaren.'

Docent Ton Bastings bejubelt het boek in een opiniestuk in de Volkskrant als requiem. Dat komt vooral door de protagonist, leraar Arthur Siebrandi. Bastings waardeert het met name dat Siebelink leraren positief naar voren laat komen, volgens de docent uniek in het land der Boekenweekgeschenken.

De 84e Boekenweek is van zaterdag 23 tot en met 31 maart. Het thema is 'De moeder de vrouw'. Iedereen die voor meer dan 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken koopt, krijgt het boek van Jan Siebelink er gratis bij. 'Jas van belofte' is volgens de uitgever 'een ode aan een vriendschap, aan een vader, aan het schrijven.' Van het boek zijn 644.000 exemplaren gedrukt.

