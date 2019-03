Van leraar naar rapper: Pjotr (25) uit Zutphen timmert aan de weg in hiphopwereld

door Madelien Jansen

Bijna een jaar nadat hij in de Amsterdamse Melkweg werd uitgeroepen tot Most Wanted, een prijs voor aanstormende hiphoptalenten, publiceerde Pjotr afgelopen donderdag zijn nieuwe single Zonneschijn.

'Het gaat een beetje over een mooie toekomst die ik voor me zie.' Na het winnen van de Most Wanted Award focust de Zutphenaar zich volledig op de muziek. 'Ik heb het gevoel dat ik op een soort van springplank klaar sta om de sprong te wagen.' Waar die sprong toe moet leiden heeft hij al aardig uitgedacht. 'Spelen op mooie podia, mooie festivals en mooie albums uitbrengen.'

'Al mijn spaargeld zit in deze plaat'

Op zijn nieuwe plaat rapt de Zutphenaar onder meer over dat het baden in luxe voor hem nog niet echt aan de orde is. 'Ik kan de huur nog niet betalen, dus het blijft een hobby', vertelt de songtekst. Inmiddels is dat achterhaald. 'Het liedje heb ik een jaar geleden gemaakt, toen verdiende ik echt 0 euro met muziek. Nu kan ik gelukkig leven van mijn muziek en onderneming. Ik kan de huur en boodschappen betalen, dus ik mag niet klagen.'

Voor de bijbehorende video voor z'n nieuwe single moest de rapper wel diep in de buidel tasten. 'We hebben de clip in Normandië geschoten, we zijn er met een team van zeven man naartoe gegaan, in één dag op en neer.' Daarvoor heeft de jonge artiest flink moeten investeren. 'Daar zit al m'n spaargeld in.' Bang voor de eventuele risico's is hij vooralsnog niet. 'Ik geloof erin en ik sta achter wat ik doe, dus dan durf ik ook geld en tijd te investeren.'

Hiphop in de klas

'Mijn studiegenoten zijn waarschijnlijk allemaal het onderwijs ingegaan, ik ben dat niet.' Dat er op dit moment veel banen in het basisonderwijs zijn maakt hem niet uit, al is zijn opleiding ook weer niet helemaal voor niets geweest. Als rapper geeft hij tegenwoordig workshops op scholen. 'Dus de cirkel is wel een beetje rond.' Wel is hij blij dat hij dit op zijn eigen manier mag doen. 'Ik kan ze leren rappen, maar ik hoef niet echt die meester te zijn', lacht Pjotr.

Dat hiphop populair is onder jongeren merkt de rapper wekelijks bij zijn workshops. 'De kids in de stad vinden het heel tof, het is een genre dat super populair is.' Dat de jeugd steeds vaker luistert naar hiphop blijkt ook uit cijfers van onder andere Spotify. Op de streamingdienst is hiphop al twee jaar op rij het meest beluisterde genre in Nederland. Toch zijn er ook veel oudere plaatsgenoten die Pjotr aanspreken op zijn liedjes. 'Ze waarderen heel erg de tekst en de positiviteit die ik overbreng.'

Meer muziek uitbrengen

Dit jaar wordt Pjotr, samen met nog twee jonge artiesten, ondersteund door het Burgerweeshuis in Deventer. De Burger Beurs, zoals de ondersteuning wordt genoemd, geeft hem veel nieuwe kansen. Zo kreeg hij onder andere hulp bij het maken van de single 'Zonneschijn', die hij ook opnam in de studio van het poppodium. Daarnaast krijgt de jonge Zutphenaar hulp van vriend en collega Snelle, een rapper uit Gorssel die in februari een gouden plaat kreeg voor zijn hit Scars.

Pjotr tijdens een optreden in het Burgerweeshuis. Foto: Pjotr

Voor 2019 hoopt de 25-jarige meer nieuwe muziek uit te brengen. 'Ik heb nu wat losse singles, maar ik zou het heel tof vinden om een groter project te doen, zoals bijvoorbeeld een ep uitbrengen. De kans dat hij binnenkort toch als leraar voor de klas gaat staan is vooralsnog klein, al sluit hij de mogelijkheid niet helemaal uit. 'Ik zeg in één van mijn liedjes dat nog niet uit is: dat komt wel later als ik 33 jaar ben. Dus misschien over acht jaar, maar voor nu is dit wat ik moet doen.'