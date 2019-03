De Veemarkt wil biljartsport levendig houden

De Veemarkt uit Doetinchem probeert de biljartsport in de Achterhoek op peil te houden. Door toernooien als het NK Artistiek te organiseren en met teams mee te strijden in de landelijke top hoopt de biljartvereniging levensvatbaar te blijven.

'Hier in de Achterhoek is er eigenlijk maar één echt biljartlokaal, en dat is De Veemarkt', vertelt thuisspeler René Dericks, een import-Achterhoeker uit Noord-Limburg. Met een honderdtal leden heeft de Doetinchemse vereniging voorlopig niet te klagen over interesse. 'Hier is de biljartsport nog best goed in orde', weet Dericks. 'Hoewel dat in heel Nederland toch allemaal een klein beetje terugloopt.'

Om een mogelijk ledendaling tegen te gaan organiseert de biljartvereniging meerdere toernooien. 'Wij proberen zo veel mogelijk aan de weg timmeren en organiseren zeer regelmatig evenementen', zo legt de uit België afkomstige voorzitter Leo Vermeiren uit. Zo werd het Masters Artistiek in het Doetinchemse café gehouden en vindt volgende week een NK Driebanden plaats.



Ondanks de honderd leden van De Veemarkt, zijn de spelers op de grotere toernooien niet louter Achterhoeks. 'Wat hier op dit niveau biljart, is het nul Achterhoeks', aldus Dericks over het deelnemersveld van het NK Artistiek. Voorzitter Vermeiren legt uit waarom: 'Als je in competitieverband een hoger niveau wil bereiken, kan je niet altijd uit eigen bron putten. Je moet weleens andere spelers aanhalen die de Achterhoek komen vertegenwoordigen in Doetinchem.'