Dit weekend geen treinen tussen Arnhem en Zutphen

Er wordt zowel overdag als 's nachts gewerkt aan het project Onderdoorgang Kanaalweg Dieren. Het is de laatste grote klus van het hoofdproject Traverse Dieren.

Om de tunnelbak op de plek te schuiven wordt het spoor tussen de Kanaalweg (N786) en de Burgemeester Willemsestraat verwijderd. De ruimte wordt vrijgemaakt door 3200 kubieke meter zand af te graven. Daarna worden de schuifbanen naast de tunnelbak geplaatst en wordt de tunnelbak opgetild. Vijzels duwen de tunnelbak naar de definitieve plek. Het zand wordt vervolgens aangevuld en het spoor teruggebouwd.

Wegafsluiting

De verbindingsweg vanaf de Zuider Parallelweg richting de Burgemeester Willemsestraat is op vrijdag vanaf 16.00 uur tot en met zondag 17.00 uur afgesloten voor alle motorvoertuigen. De woningen aan de Zuider Parallelweg en het bedrijventerrein Rinaldostraat blijven bereikbaar vanaf de spoorwegovergang Wilhelminaweg.

Bus in plaats van trein

In verband met de werkzaamheden rijden er van vrijdagavond 22 maart tot en met zondag 24 maart bussen in plaats van treinen. Wie op die dagen op pad moet tussen Arnhem en Dieren wordt aangeraden vóór vertrek de reisplanner te raadplegen.

Meekijken

De werkzaamheden zijn via een livestream te volgen. Er wordt ook een kijklocatie ingericht op de hoek van de Zuider Parallelweg en de Burgemeester Willemsestraat. Dit is de enige locatie waar de werkzaamheden goed en veilig te zien zijn. Deze kijklocatie is niet geschikt voor minder valide mensen. Daarom is de livestream ook te zien in het informatiecentrum op de kop van de Spoorstraat, tussen 14.30 en 18.00 uur.

In het project Traverse Dieren werken provincie, gemeente en ProRail aan een betere doorstroming van het verkeer en een veilige stationsomgeving in Dieren. Naar verwachting is het gehele project in 2020 klaar.