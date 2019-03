Natuurtoerist Theo blogt: Bezorgd om ons landschap

Natuurmonumenten heeft door Wageningen Environmental Research laten onderzoeken wat de waardering van het landelijk gebied door ons Nederlanders is. De enquête is door bij 46.000 respondenten ingevuld. De bos- en natuurgebieden zoals de Veluwe of Montferland zijn daar niet in meegenomen.

Gemiddeld werd het landschap in een straal van 15 km om de woning met 7,5 gewaardeerd. Zuid-Holland kreeg met 6,7 de laagste waardering voor het landschap. Met name de gebieden rondom de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag scoorden laag in dit onderzoek.

Kleinschaligheid

In Gelderland lag de gemiddelde score hoger; 7,9. Een derde plaats na Drenthe en Overijssel. De aanwezigheid van vogels, insecten en andere dieren is de belangrijkste dimensie van waardering. Maar ook bomen, houtwallen en bloemen dragen bij die waardering. Bedrijfsterreinen, wegen en spoorlijnen, woningen en windturbines verminderen de waardering. Met andere woorden, we waarderen de kleinschaligheid, de variatie en de menselijke maat. Dat wat mooi is, willen we graag beschermen. Nadruk voor de inwoners van Gelderland ligt daarbij op het beschermen van de natuur, de schoonheid van het landschap, stilte en duisternis, de kleinschaligheid en de wandel- en fietspaden.

Zorgen

Binnen Gelderland hebben de oostelijke Achterhoekers de meeste waardering voor het landschap en de minste zorgen. In en om het rivierengebied is dit precies andersom. We maken ons in het bijzonder zorgen om de kwaliteiten die we zo waarderen en die hierboven ook genoemd zijn: het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels als mede de bomen, heggen en houtwallen.

Bescherming

Uit het onderzoek blijkt vervolgens dat we maatregelen verwachten van eigenlijk iedereen. Niet alleen de overheid maar ook de terreinbeherende organisaties, de boeren, bedrijven en de burgers. Wetten en regels moeten het landschap beschermen tegen verdere aantasting. De boeren moeten een hogere prijs krijgen om natuur en landschap beter in stand te houden en uit het onderzoek blijkt ook dat er onder burgers een bereidheid is meer te betalen voor natuur- en landschapsvriendelijke producten.

Geluk

Uit een eerder onderzoek door datzelfde onderzoeksinstituut, blijkt dat mensen buiten duidelijk gelukkiger zijn. En dan met name buiten, in de natuur. Heide en natuurlijke graslanden maar ook de bossen scoren hoog. En wanneer dit plekken zijn waar het stil is, ongerept, rustig en/of gevarieerd dan is de waardering nog hoger.

Kortom, voor ons allemaal doet het landschap er toe. Reden om ons er voor in te zetten.

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.