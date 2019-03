De Gier: 'Belangrijk bij Sparta is diepgang en snelheid'

NEC speelt zondag opnieuw tegen een hoog geklasseerde ploeg. Sparta staat tweede, maar het vertrouwen is groot in Nijmegen. 'Wij gaan elk duel voor de winst.'

Voor NEC schijnt al een tijdje weer de zon. De club steeg in drie weken tijd van de beschamende 15e naar de 9e plaats. Die geeft recht op het spelen van de play-offs. Maar ook de 9e plek is nog te weinig voor de ambities van NEC. Trainer Jack de Gier trapt na een aantal goede resultaten echter ook op de rem.

'Dit is mooi en wie weet waar we nog toe in staat zijn, maar ik wil niet te veel meegaan in de euforie', stelde de coach na een besloten training op vrijdag. De Gier heeft Overtoom en Sturing weer terug na blessures. Ze zitten allebei bij de selectie voor het belangrijke duel tegen Sparta.

Brede selectie

NEC wil uiteraard verder stijgen op de ranglijst, maar weet dat Sparta een geduchte tegenstander is op het eigen Kasteel. Ondanks het gemis van een handvol spelers die ontbreken vanwege interlandverplichtingen. 'Ze hebben een brede selectie en wij missen er ook een paar. Wat dat betreft is het goed dat we dit weekend tegen elkaar spelen. Het is vervelend, maar we wisten dit.'

Een punt

De Gier gaat voor de winst. Ook op Spangen. 'In principe gaan we altijd voor de winst. En je moet altijd pakken wat je pakken kan. Maar het ligt ook aan hoe een wedstrijd zich ontwikkelt natuurlijk. En dan moet je soms ook genoegen nemen met een punt. Ik denk dat diepgang en snelheid voor ons belangrijk zijn daar. Dat hebben we in huis.'

Jonathan Okita wordt verwacht in de spits als vervanger van Ferdy Druijf. De Gier wilde dat niet helemaal bevestigen nog. 'We kunnen ook variëren. Met Wolters en Mike Trésor hebben we diepgang en ik denk dat zij wel de nodige ruimtes zullen laten. Vorige week hebben we enigszins kunnen verrassen met Mike Trésor als aanvallende middenvelder op tien. Maar hij kan ook op andere posities uit de voeten. Net als Okita.'