Bordendiefstal groter dan gedacht: 35 verkeersborden verdwenen

De verdwijning van verkeersborden leek donderdag alleen in Wamel te spelen. Maar nu blijkt dat ook buiten dat dorp borden verdwijnen. Ook in Altforst en Beneden-Leeuwen blijken borden te zijn ontvreemd. Verspreid over de gemeente zijn in totaal 18 gemeentelijke verkeersborden, 3 straatnaamborden, 10 verkeersborden van de provincie en 4 bruine objectverwijzingsborden verdwenen.

Meerdere keren gestolen

Opvallend in het overzicht van de diefstallen is dat een aantal verkeersborden meerdere keren is gestolen. Zo verdween in Altforst twee weken geleden een verkeersbord, dat nog maar net opnieuw opgehangen was. Twee weken eerder was het bord namelijk ook al gestolen. In de kern van Wamel werd de afgelopen weken zelfs tot vier keer toe hetzelfde eenrichtingsverkeer-bord ontvreemd.

'Ik heb nog eens nagevraagd of dat wel klopt, dat kon ik niet echt geloven', zegt de woordvoerster van de gemeente. 'Dit verbaast mij ook. Er verdwijnt wel vaker een verkeersbord, maar dat het er zoveel zijn, is bijzonder vervelend.'

Meer borden vermist

Of het overzicht compleet is, durft de woordvoerster niet te zeggen. 'Her en der missen we nog wel wat borden.' Ze hoopt dat de nachtelijke diefstallen snel ophouden. 'Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, maar leuk is het niet.'

Of de gemeente nu maatregelen neemt om de diefstallen te voorkomen wil ze niet zeggen.