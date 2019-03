Burgemeester Ede informateur in Zeeland

Burgemeester René Verhulst van Ede wordt informateur in Zeeland. Verhulst is vrijdag in opdracht van verkiezingswinnaar CDA benoemd.

Verhulst is geboren in het Zeeuwse Kapelle en was tussen 2010 en 2017 burgemeester van Goes. Tijdens zijn burgemeesterschap was CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat wethouder in dezelfde gemeente. In 2017 verliet Verhulst Zeeland om burgemeester in Ede te worden.

Het CDA van lijsttrekker De Bat behaalde tijdens Provinciale Statenverkiezingen in Zeeland 7 zetels en mocht daarom een informateur aanwijzen. Aan Verhulst de taak om te kijken welke partijen samen het nieuwe dagelijkse bestuur van de provincie kunnen gaan vormen. Hij begint zaterdag al met zijn eerste verkennende gesprekken.