Plek gezocht voor drie nieuwe Tiny Forests in Apeldoorn

In november 2018 werd in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen een eerste Tiny Forest geplant. Gemeente Apeldoorn en IVN Natuureducatie zoeken scholen of buurtbewoners die ook een minibos willen aanplanten én verzorgen.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een inheems bos in een woonwijk van 250 tot 400 vierkante meter. Dit bos is een prettige plek voor insecten, vogels, kleine zoogdieren én mensen. Buurtbewoners ontmoeten elkaar in deze groene en gezonde plek in de buurt en kinderen krijgen les in het buitenlokaal dat er naast wordt aangelegd.

Op zoek naar geschikte nieuwe locaties

De komende weken gaan de gemeente en IVN Natuureducatie op zoek naar scholen en buurtbewoners die enthousiast worden van het idee en die een geschikte locatie weten.

Aanmelden

Scholen en buurtbewoners kunnen zich tot en met 4 mei 2019 aanmelden om een bijzonder stukje natuur in hun buurt te helpen realiseren. De gemeente kiest uit alle aanmeldingen de drie meest geschikte locaties. Eind mei worden de drie locaties voor de Tiny Forests bekendgemaakt.



Bijzonder stukje natuur

De verschillende soorten bomen trekken insecten en vogels aan. Ook krijgen kinderen de kans om de natuur in de buurt te ontdekken en daarover te leren. En een bos in een woonwijk zorgt voor een schonere lucht, voor verkoeling in de zomer, en het kan een opslagplek voor regenwater zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl/tinyforest