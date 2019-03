Spelcomputer voor kinderen op Spoedeisende Hulp

De computer is ingebouwd in de muur van de speciale behandelkamer voor kinderen en is gedoneerd door Klomp transport uit Harderwijk. Eind 2018 vierde het bedrijf haar 60-jarig jubileumfeest. In plaats van cadeaus werd relaties van het bedrijf gevraagd om een donatie te doen voor een goed doel: 'Angst verminderen bij kinderen in het ziekenhuis’. Dankzij alle gulle donaties kon de familie Klomp deze mooie spelcomputer aanschaffen.

De familie Klomp draagt de Spoedeisend Hulp een warm hart toe. Barend Klomp, de grondlegger van het bedrijf, overleed vijf jaar geleden. In zijn ziekteperiode kwam hij regelmatig op de Spoedeisende Hulp. Hij was altijd heel tevreden over de goede zorg en gastvrije sfeer. Daarom was het voor de familie snel duidelijk dat zij het ingezamelde geld wilden doneren voor kinderen op de Spoedeisende Hulp.

Omdat 15 maart de verjaardag was van Barend Klomp, werd deze datum gekozen voor de overhandiging van het cadeau. De Stichting Vrienden van St Jansdal nam samen met enkele medewerkers de prachtige spelcomputer in ontvangst. Uiteraard werd het spel ook meteen even uitgeprobeerd.