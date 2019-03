Doetinchemse jongeren herdenken aanslag Utrecht

Doetinchemse jongeren herdenken vrijdagavond op het Simonsplein in de stad de aanslag in Utrecht van afgelopen maandag. Ze roepen daarbij iedereen die mee wil doen op om zich aan te sluiten.

'We willen met zoveel mogelijk mensen in Doetinchem een groot hart vormen', vertelt een van de initiatiefnemers Kaya van den Dikkenberg. 'Daar willen we een foto van maken en we willen een minuut stilte houden.'

De jongeren vinden het belangrijk om stil te staan bij de gebeurtenissen van maandag. 'Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is', aldus Van den Dikkenberg. 'We willen toch graag als Doetinchem tonen aan iedereen in Utrecht dat we meeleven.'

Iedereen is welkom

De groep wil tevens een boodschap afgeven aan de hele samenleving. 'Dat niemand die iets kwaads in de zin heeft sterker is dan wij allemaal samen', vertelt de initiatiefneemster. Ze roept daarom iedereen op om zich aan te sluiten bij het moment. 'We willen graag honderd mensen, maar hoe meer hoe beter. Iedereen is welkom.'

De groep wil om 19.45 uur verzamelen op het plein voor de Catharinakerk. Om 20.00 uur wordt vervolgens het hart gevormd.