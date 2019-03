Unieke, eeuwenoude haardplaat uit kasteel terug in Culemborg

Op de plaat - afkomstig uit de 17e-eeuw - staan de wapens van Georg Friedrich, graaf von Waldeck (1620-1692) en zijn vrouw Elisabeth Charlotte, gravin van Nassau-Siegen. Beiden waren verwant aan het Nederlands Vorstenhuis.

Verkocht aan Aaltense schout

Het kasteel Culemborg werd eind 13e eeuw gebouwd. Daarna breidde het langzaam steeds verder uit, maar in het rampjaar van 1672-73 werd het door Franse troepen grotendeels verwoest. Uit verschillende historische bronnen blijkt dat de burcht in 1735 'voor sloop werd verkocht', met uitzondering van 'de Witte Toren'. Maar ook die verdween een kleine honderd jaar later. Alle overgebleven spullen en materialen werden verkocht, zo ook de haardplaat. Die belandde bij een schout in Aalten.

De plaat sierde daarna een aantal jaren de haard van het pand Hoekstraat 5 in Aalten. In 1935 schonk de eigenares de plaat aan de Oudheidkamer van Aalten, wat nu het Nationaal Onderduikmuseum is. Na een vraag van het museum in Culemborg is besloten de unieke haardplaat en dit stukje geschiedenis terug te geven aan Culemborg.

Foto: Nationaal Onderduikmuseum

Overdracht

De haardplaat is vrijdagochtend door burgemeester Stapelkamp van de gemeente Aalten overhandigd aan locoburgemeester Reus van Culemborg en aan de directeur van het Elisabeth Weeshuis Museum.