Okita aanvalsleider bij NEC in uitduel met Sparta

Jonathan Okita staat zondag tegen Sparta vrijwel zeker in de spits bij NEC. Hij vervangt Ferdy Druijf die op pad is met Oranje onder 20. Leroy Labylle keert terug van een schorsing.

Spits Druijf, die al goed was voor acht goals in tien duels, ontbreekt dus terwijl ook Ole Romeny deze dagen de nationale ploeg (Oranje onder 19) vertegenwoordigt. Trainer Jack de Gier kiest op het Kasteel in Spangen zo goed als zeker voor Okita als aanvalsleider. Tegen FC Den Bosch was Okita de grote man bij NEC (5-0).

Ndayishimiye rechtsbuiten

NEC trainde ook deze week weer besloten. Journalisten hadden dus geen toegang tot de trainingen op De Eendracht in Nijmegen. Duidelijk is dat Leroy Labylle weer zijn rentree maakt in het elftal na een schorsing. Hij staat links op het middenveld. Door de verhuizing van Okita naar de spitspositie, zet De Gier Mike Ndayishimiye waarschijnlijk rechtsbuiten. Die plek is de Belg overigens niet vreemd.

Ongeslagen reeks

NEC is aan een fraaie opmars bezig is in de eerste divisie en staat nu negende.De verwachting is dat De Gier verder geen wijzigingen zal doorvoeren aan het winnende elftal van de laatste weken. De Nijmeegse club verloor na de winterstop alleen van Eindhoven op 13 januari. Vervolgens bleef NEC ongeslagen. Het speelde wel vijf keer gelijk, maar won ook vier maal. Eerder dit seizoen eindigde het duel met Sparta in De Goffert in 1-1.

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst, Joppen, Bossaerts, Van den Berg, Kvida, Dijkstra, Bruijn; Labylle; Ndayishimiye, Okita, Wolters