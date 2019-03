Is Culemborg van Rivierenland of Utrecht? Discussie blijft

Het blijft de Culemborgse politiek bezighouden: moet de Lekstad naar het noorden, naar Utrecht kijken of gewoon bij Rivierenland blijven. Donderdagavond boog de gemeenteraad zich voor de tweede keer over de zogenoemde stadsvisie, waarin de samenwerking met Utrechtse gemeenten nadrukkelijk genoemd wordt.

De politieke partijen waren het er in elk geval over eens dat welke samenwerking dan ook voordelen voor de inwoners van Culemborg moet opleveren. De VVD was er bij monde van raadslid Amy van der Lee het stelligst over. De partij voelt voor meer toenadering tot Utrecht zonder de samenwerking met Rivierenland 'direct in de prullenbak te gooien'.

Niet morrelen

Ook de Partij van de Arbeid ziet wel een voordeel met Utrechtse samenwerking, maar ziet die vooral in het sociale domein. Maar volgens burgemeester Gerdo van Grootheest moet er niet 'gemorreld worden' aan de provinciegrenzen. Hij ziet wel dat er nauwe verbanden zijn met de regio Utrecht, zoals op het gebied van woningmarkt, economie en verkeer, maar zonder dat Culemborg daar iets te zeggen over heeft.

Nog een debat

Van Grootheest hamert er op dat het een kwestie is van: meedoen of over je heen laten komen. Over twee weken debatteert de gemeenteraad nog een laatste keer over de stadsvisie.