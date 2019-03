Arbeidsmigranten veroorzaken overlast in Emmerich

In Emmerich is een klachtenmeldpunt ingesteld waar meldingen van overlast door arbeidsmigranten kunnen worden gedaan. Het gaat om arbeidsmigranten, veelal Polen en Roemenen, die in onder meer in Gelderland werken, maar in Emmerich wonen.

Bewoners klagen al jaren over de arbeidsmigranten. Ze zouden geluidsoverlast veroorzaken en overal afval achter laten. Volgens Tim Terhorst van de gemeente Emmerich zijn de klachten in het laatste driekwart jaar toegenomen. Volgens sommige bronnen zouden er 2800 Polen en 500 Roemenen in Emmerich wonen. Anderen zeggen dat het in totaal wel om 10.000 Oost-Europeanen gaat. Cijfers zijn moeilijk vast te stellen omdat de meesten niet staan ingeschreven.

Goedkoop en slecht

Ze werken voor uitzendbureau's van Nederlandse oorsprong, maar met dochterondernemers in Duitsland. Ze worden ondergebracht in woningen in Duitsland via die Duitse tak van het uitzendbureau. De panden worden gehuurd of zijn eigendom van de uitzendbureau's. Voor het onderkomen wordt salaris ingehouden. De arbeidsmigranten werken in Nederland en bouwen - wonend in Duitsland en werkend via een uitzendbureau - geen rechten op. De woonomstandigheden zijn goedkoop en slecht.

'Pure uitbuiting'

Volgens Wilco Veldhorst van het FNV is het 'pure uitbuiting'. Door de constructie met wonen in Duitsland en werken in Nederland is dit wettelijk echter allemaal mogelijk. Tim Terhorst noemt het een 'moreel' probleem, maar zegt ook dat ze er wettelijk gezien bijna niets aan kunnen doen. 'Het enige dat wij kunnen doen is controleren of er in die panden niet te veel mensen op de beschikbare woonoppervlakte is. Alleen zijn we verplicht de controle ook van te voren aan te kondigen. Ze kunnen er dus ook alles aan doen om te zorgen dat er op dat moment niet te veel mensen zijn of dat het er zo uitziet.'