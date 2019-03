Gelderse rivieroevers bezaaid met rommel: 17.000 stukken afval gevonden

De rivieroevers in Gelderland zijn erg vervuild met afval. Met name met plastic. Na 80 metingen langs oevers aan de Waal en de Maas werden in Gelderland ruim 17.000 stukken afval gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband Schone Rivieren.

Schone Rivieren is een initiatief van Stichting De Noordzee, Plastic Soup Foundation en IVN Natuureducatie. Zij wilden samen onderzoeken wat de bron is van ons afval langs de rivieren. In 2018 werden 209 metingen uitgevoerd.

Er werd niet alleen in Gelderland gemeten, maar ook in Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Limburg in België. In totaal werden er bijna 77.000 stukken afval gevonden. Daarvan was 84 procent plastic.

Maandverband en wattenstaafjes

In de top 15 van meest gevonden soorten afval staan verpakkingen, zoals flessen, doppen, wikkels, chips- en snoepzakken en piepschuim. Ook valt op dat er veel sanitair afval is gevonden, waaronder plastic wattenstaafjes en maandverband.

Het doel van het onderzoek is om de Nederlandse rivieroevers in 2030 plasticvrij te krijgen door opruimacties en onderzoeken.

