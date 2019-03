Vertrouwen gemeenteraad Apeldoorn ernstig geschaad door Veiligheidsregio

Het vertrouwen van de Apeldoornse gemeenteraad in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is ernstig geschaad. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat over de financiële tekorten die zijn ontstaan bij de VNOG.

door Maaike de Glee

De VNOG is onder meer verantwoordelijk voor de brandweer en crisisbeheersing in 22 gemeenten op zowel de Veluwe als in de Achterhoek. De gemeente Apeldoorn is de grootste gemeente in het samenwerkingsverband.

Politieke verantwoording

Het debat was donderdagavond aangevraagd door de Apeldoornse CDA-fractie. Fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg: 'Het CDA is enorm geschrokken van de ontstane tekorten en de situatie die is ontstaan. Wij vinden dat er om die reden vanavond politiek verantwoording afgelegd moet worden over de fouten die zijn gemaakt bij de VNOG in de afgelopen jaren.'

Die politieke verantwoording moest waarnemend burgemeester Petra van Wingerden-Boers afleggen. Van Wingerden is net een maand namens Apeldoorn voorzitter van het Algemeen Bestuur van het VNOG. Ook maakt zij onderdeel uit van het dagelijkse bestuur.

'Inschattingsfouten'

Burgemeester Van Wingerden benadrukte in haar betoog dat de veiligheid van burgers de afgelopen jaren geen één keer in het beding is geweest, maar dat er veel mis is gegaan binnen de organisatie. 'Er zijn inschattingsfouten gemaakt.'

Looncijfers zijn jaren niet goed begroot. Ook was er vooral een korte termijnvisie in plaats van dat er ook naar de toekomst werd gekeken. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat het tekort over 2018 inmiddels is opgelopen tot 2,8 miljoen euro. En als er niet wordt ingegrepen kan het tekort zelfs oplopen tot 6,4 miljoen euro in 2020.

De rekening

De Apeldoornse partijen maken zich grote zorgen wie deze rekening moet gaan betalen, aangezien Apeldoorn de grootste gemeente is binnen de samenwerking.

CDA-fractievoorzitter Van der Borg benoemde het feit dat het voor hem en zijn mederaadsleden moeilijk is om gemeenschappelijke instanties zoals het VNOG te controleren. 'We moeten keihard aan de slag als raad om de sturing op het VNOG beter te krijgen.'

Treurnis

De gemeenteraad vroeg uiteindelijk aan burgemeester Vam Wingerden de treurnis van de voltallige gemeenteraad van Apeldoorn over te brengen aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

Ook wil de gemeenteraad laten onderzoek hoe zij het beste hun controlerende taak in de toekomst kunnen uitvoeren.

Burgemeester Van Wingerden gaf echter aan dat ze vertrouwen heeft in de nieuwe directeur, die de komende tijd orde op zaken moet gaan stellen. Waarschijnlijk dit najaar wordt er een verbeterplan met drie opties voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden, waaronder die van Apeldoorn.