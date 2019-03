CDA de grootste bij Waterschap Rivierenland: 'Eerst de financiën op orde brengen.'

Het CDA blijft de grootste partij bij Waterschap Rivierenland. Dat blijkt althans uit de voorlopige uitslag. In de gemeenten Lingewaard en de gemeente Nijmegen zijn donderdagmiddag nog niet alle stemmen geteld. Het CDA haalde net als in 2015 ruim 17,5 procent van de stemmen, goed voor 4 zetels. De partij zal daarom het voortouw nemen bij het vormen van een nieuwe coalitie.

door Menno Provoost

CDA-lijsttrekker Henk Driessen is tevreden. 'We hebben flink campagne gevoerd. We hebben behoorlijk wat mensen op de lijst staan die bekend zijn in de omgeving en die verstand van zaken hebben. Kennelijk heeft dat goed gewerkt.'

Financiën

Na het smeden van een bestuursakkoord wil Driessen allereerst goed kijken naar de financiële situatie van het Waterschap. Onlangs werd bekend dat lopende trajecten voor dijkversterking voorlopig worden opgeschort omdat er niet genoeg geld voor is. Het Waterschap kijkt daarvoor nadrukkelijk naar de landelijke overheid. Driessen: 'We moeten de financiën echt op orde gaan brengen. Er moet heel wat gebeuren, maar daar moet wel geld voor zijn natuurlijk. Vandaar dat we de discussie ook aan moeten gaan met de centrale overheid: de eisen worden steeds hoger. We hebben het geld niet. Laten we eens kijken hoe we dat kunnen oplossen.'

Biodiversiteit

Water Natuurlijk wint een zetel en komt nu ook op 4 zetels. Hennie Roorda is er blij mee. 'Ik denk dat we in onze gemeentes de mensen hebben gemobiliseerd die natuur belangrijk vinden. En dan zie je dat dat best wel veel mensen zijn. Om natuur een stem te geven, kiezen ze Water Natuurlijk.' Roorda wil hard aan de slag met het verbeteren van de biodiversiteit. 'We hebben duizend kilometer aan dijken, we hebben heel veel watergangen. Daar kan nog echt een slag gemaakt worden.' Daarnaast wil Water Natuurlijk aan de slag met het winnen van duurzame energie uit de afvalwaterzuiveringen. Roorda: 'Er is nog heel veel werk aan de waterwinkel.'

Lokaal geluid

De samenwerking tussen AWP en LRR verliest flink, zij gaan van 3 naar 1 zetel. Lijsttrekker Stefan Daamen dacht donderdagochtend nog flinke winst te kunnen boeken. 'Ik ben geen Forum voor Democratie-man, maar er is wel een duidelijke tendens van zich afzetten tegen de gevestigde politieke partijen. Ik dacht dat we daar met ons lokale geluid wellicht garen bij konden spinnen maar dat heeft absoluut net productief gewerkt. Ik heb geen idee waardoor dat komt.' Daamen zit niet bij de pakken neer. 'Met die ene zetel gaat het heel moeilijk worden om ons geluid te laten horen, maar we hoeven natuurlijk niet alleen door. We kunnen ook met een andere partij een fractie vormen, dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan.'

Luister hier naar het gesprek met de drie lijsttrekkers:

Themapartijen

Andere winnaars zijn 50PLUS en Partij voor de Dieren. Zij gaan beide van 1 naar 2 zetels. De landelijke themapartijen zien ook in het waterschapsbestuur een bijzondere rol voor zichzelf weggelegd.

'50PLUS heeft als primaire doelgroep wel de 50-plusser, maar die heeft veelal kinderen en kleinkinderen die voor duurzaamheid kiezen, stelt lijsttrekker Jan Opschoor. 'Want we willen iets moois nalaten voor ons nageslacht. Tegelijkertijd moeten we met het heden bezig zijn, waar de veiligheid een van de belangrijke taken is. Op die terreinen willen we dus onze accenten plaatsen.' Opschoor wil zich bijvoorbeeld ook in het bijzonder inzetten voor lagere lasten voor tweepersoonshuishoudens die nu onevenredig belast zouden worden.

Ook Paul van Gent van de Partij voor de Dieren heeft bekende speerpunten. 'Dierenwelzijn is een blinde vlek voor heel veel partijen dus dat iets iets wat wij echt kunnen aanpakken. Het waterschap geeft visrechten uit en legt voorzieningen voor hengelsport op kosten van de belastingbetaler. Moet je dat willen? Volgens mij niet.' Daarnaast denkt Van Gent onder meer aan de aanleg van meer vispassages en hekelt hij de bestrijding van muskusratten: 'Dat is natuurlijk een rode vlek op het hele waterschapsverhaal.'

Luister hier naar het gesprek met 50PLUS en de Partij voor de Dieren:

VVD en PVDA behouden zetels

Ook de ChristenUnie verliest een zetel en komt op 1. Partij van de Arbeid en VVD houden hun 3 zetels. De SGP houdt er 2. Naast de verkiesbare zetels telt het waterschap ook acht zogenoemde geborgde zetels voor de fracties Ongebouwd, Bedrijven en Natuurterreinbeheerders. Volgende week maandag wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt.