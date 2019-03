De verkiezingsuitslag is bekend, hoe nu verder?

Om te beginnen kijken we naar morgen. Nu de VVD de grootste partij is in Gelderland, zullen zij het voortouw nemen in het vormen van een coalitie. Fractieleider Jan Markink heeft om 16.00 uur alle lijsttrekkers uitgenodigd op het provinciehuis voor een gesprek over de uitslag. Dan zal ook de informateur bekend worden gemaakt. De informateur gaat kijken welke partijen een coalitie kunnen en willen vormen.

Daarna is maandag 25 maart een belangrijke datum. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, die voorzitter is van het Centraal Stembureau, maakt die dag om 10.00 uur de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend. Dan zal ook duidelijk zijn hoeveel zetels elke partij krijgt.

Afscheid Statenleden

Op dinsdag 26 maart zal bijna de helft van de huidige Statenleden afscheid nemen. Onder wie de fractievoorzitters Mike Waltmans (VVD), Harold Zoet (CDA), Fleur van der Schalk (D66) en Pieter Plug van de ChristenUnie. In de vergadering wordt ook de huidige Statenperiode afgesloten.

Op 28 maart, twee dagen na het afscheid van de oude Statenleden, worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd voor de periode 2019-2023. Dan hoeft er nog geen coalitie te zijn, want de oude coalitie zal tot er witte rook is op de winkel passen.

Hoelang duurt dat?

Het vormen van een coalitie kan overigens vrij snel gaan. In 2015 was er binnen een maand een coalitie in Gelderland. Wanneer de coalitie gevormd is zullen de partijen uiteindelijk een coalitieakkoord presenteren met hun plannen voor de komende vier jaar.

