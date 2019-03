Controle op recreatiepark Wijchen rustig verlopen, illegale bewoning wordt nog onderzocht

De gemeente wilde in kaart brengen hoe de recreatiewoningen worden gebruikt. Ook de politie werkte mee aan de actie. Gebleken is dat minstens de helft van de verblijven permanente bewoners hebben. De komende weken wordt bekeken of dit illegaal is.

Communicatieadviseur Judith Nillesen van de gemeente meldt: 'We weten nog niet of er daadwerkelijk illegale bewoning plaatsvindt. Dat gaan we verder onderzoeken.'

Tekst gaat verder onder de video:

Eerste stap naar recreatie

Tijdens de controle bleek ook dat op de Wighenerhorst arbeidsmigranten zijn. Een precies aantal kan de gemeente nog niet noemen.

Burgemeester Hans Verheijen is tevreden over het verloop van de controle. Hij noemt het 'een eerste stap om samen te zorgen dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld, namelijk recreëren'.

Samen op weg

De gemeente hoopt de komende periode samen met de eigenaren en beheerders op zoek te gaan naar een manier om de Wighenerhorst tot een vitaal vakantiepark te maken dat geschikt is voor toerisme.

