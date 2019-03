Nieuw sculptuur in Bijbelse Zandverhalen Elburg

De Bijbelse zandverhalen in Elburg krijgen er een nieuw zandsculptuur bij. De afgelopen tijd is er hard gewerkt door kunstenaars uit de hele wereld. 2 april is de feestelijke opening en is het beeld gemaakt van zand, te bewonderen.

Bijbelse Zandverhalen in Elburg is nu al open voor publiek, maar de nieuwe zandsculptuur is pas vanaf 2 april te zien. Bedenker Aad Peters licht een tipje van de sluier op. 'Het beeld gaat er om dat we ons allemaal wel eens voordoen als Jezus. We lopen allemaal wel eens belangrijk te doen. Maar uiteindelijk wilde Jezus de voeten van zijn discipelen wassen.'

Grootste ter wereld

De Bijbelse Zandverhalen is de grootste expositie met zandfiguren ter wereld. Doordat de expositie binnen staat, kunnen de sculpturen wel jaren blijven staan. Maar dat is niet het enige bijzondere aspect. 'Het is uniek omdat er verhaallijnen zijn. In dit geval Bijbelverhalen. Maar ook het niveau is uniek. We hebben de kunstenaars echt de tijd gegeven. We hadden geen deadline, we wilden dat ze iets moois zouden maken', aldus Peters.

Sculpturen vertellen verhaal

Dat de makers niet onder tijddruk stonden, is te zien. De figuren zijn ontzettend gedetailleerd. Peters wil met de sculpturen ook een boodschap over brengen aan het publiek. 'Je kan bijvoorbeeld naar Disneyland gaan of de Efteling, daar zijn de beelden ook mooi. Maar het verhaal van Roodkapje gaat niet over levensvragen. Deze beelden wel.'