'Praten gaat niet meer, dus communiceert hij via zijn schilderijen'

De expositie van kunstenaar Paul West hangt in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Erg bijzonder voor Paul omdat hij daar zelf ook lange tijd patiënt is geweest.

Nadat kunstenaar Paul West in 2007 een beroerte kreeg, heeft hij veel tijd doorgebracht in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Inmiddels worden zijn schilderijen daar tentoongesteld. Zijn kleindochter Sanne is erg trots op hem. 'Hij heeft net voor zijn tachtigste nog zijn eerste expositie geopend, dat vind ik zo bijzonder.'

Praten door kunst

Schilderen is heel belangrijk voor Paul. Sinds zijn beroerte gaat het communiceren lastig. Hij uit zijn emoties op het doek. 'Ik zeg altijd niet lullen maar doen', vertelt Paul. 'Wat ik leuk vind aan schilderen zijn de kleuren en dat je er zo goed mee kan experimenteren.'

Expositie in het St. Jansdal

Het idee voor de expositie in het ziekenhuis kwam van Pieter Bruinsma. Paul kwam als patiënt bij hem en toen is het balletje gaan rollen. 'Toen ik Paul ontmoette, schilderde hij al. Een poosje geleden hadden we het weer eens over schilderen en toen vroeg ik hem of hij een expositie in het ziekenhuis zou willen. Dat bleek zijn grootste wens te zijn', aldus Pieter.

De expositie is te bewonderen op de afdeling 2 Oost in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.