Geen vergrijzing bij dansgardes in de Achterhoek

'We groeien nog steeds', zegt Sabine Rutjes namens vereniging Iseldonk. 'We hebben bijna zeventig leden, dus dat is best veel. We merken dan ook niets van de vergrijzing.' Dat beaamt ook Daisy Peters die de groep meiden traint. 'We hebben een grote groep junioren vanaf acht jaar. Alleen bij de mini’s mag er nog wel wat aanwas bij.'

Binnen het Dansgardefestival Iseldonk, dat zaterdag plaatsvond in Ulft, gingen elf dansverenigingen uit de regio, maar ook van daarbuiten, met elkaar de strijd aan. 'Het wordt vaak gelinkt aan de carnaval, maar ik vind dat we ons daarvan wel onderscheiden', zegt Peters.



Tijdens de derde editie van het Dansgardefestival was ruimte voor solodansers, maar ook dansgroepen gingen met elkaar de strijd aan in uiteenlopende categorieën, van karakterdans tot gardedans. Voor volgend jaar is de organisatie alweer ambitieus. 'Ik weet niet of het groter moet, maar we willen het wel jaarlijks terug laten komen', zegt Heidi Koster namens de organisatie. 'We zijn gemotiveerd om het ieder jaar weer te organiseren. Daar is het te leuk voor.'