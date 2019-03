Kamerverhuur en opsplitsen woningen geeft overlast in Arnhem

door Huibert Veth

De Arnhemse gemeenteraad sprak woensdagavond over woningsplitsing en verkamering. Woningsplitsing is het fysiek splitsen van woningen met een eigen voordeur en huisnummer. Verkamering is het omzetten van een zelfstandige woning in twee of meer kamers.

Vanwege de ervaren overlast kondigde het college aan met nieuw beleid te willen komen. D66, ChristenUnie en PvdA agendeerden het onderwerp om het stadsbestuur kaders mee te kunnen geven.

'Zorgvraag als verdienmodel'

Raadslid Sjoerd Dijk (D66): 'Eén van de problemen die door woningsplitsing en verkamering ontstaat, is parkeeroverlast door extra auto’s en fietsen. Ook de sociale cohesie kan onder druk komen te staan en je ziet een toename van geluidsoverlast.' Bovendien wordt het huisvesten van mensen met een zorgvraag volgens het raadslid soms als een verdienmodel gezien.

'Deze overlast is het sterkst in de wijken Spijkerkwartier, Sonsbeek, Centrum, Burgermeesterswijk, Klarendal, Malburgen en Presikhaaf', vervolgt Dijk. 'Het voordeel van woningsplitsing is dat er wordt voorzien in een bepaalde woonvraag.'

Bij woningsplitsing wil Dijk voorwaarden stellen voor het minimaal aantal vierkante meters dat een woning moet hebben. Ook moet er een fietsenstalling zijn en wil hij regels voor het energielabel en de geluidsisolatie. 'Bij kamerverhuur moet er 'geregeld beheer' ingevoerd worden. Hierbij wordt iemand anders dan de huurder aangesteld die onder meer toeziet op de hygiëne en veiligheid en aanspreekpunt is bij klachten.'

Arbeidsmigranten

Inspreker Tom Boelens uit de wijk Elderhof kaart het probleem aan van woningen waarin arbeidsmigranten gehuisvest worden. De kwaliteit van wonen en buurten gaat hierdoor volgens hem achteruit.

'Zelf woon ik op minder dan 50 meter van twee panden. Eén met zeven Poolse en één met tien Bulgaarse arbeidsmigranten in een eengezinswoning. Als je dan zaken als de buurtapp, groenonderhoud, zwerfvuil of een AED samen gaat regelen, stuit je op deze niet betrokken en steeds wisselende bewoners', legt Boelens uit.

Binnen enkele weken zal de Arnhemse gemeenteraad opnieuw over dit onderwerp spreken.