Mama's in Culemborg opgelet! Ben je op zoek naar leuke contacten? Kom naar de Mama's club!

Woon je in Culemborg of omgeving?

En ben je zwanger en/of heb je kinderen onder de 12 jaar?

Dan ben je op de juiste plek! De Mama’s Club Culemborg biedt moeders de gelegenheid om samen leuke activiteiten te ondernemen en zo hun sociale netwerk uit te breiden.

De moeders en kinderen van onze club komen ca. 1 keer per maand bij elkaar: samen met de kinderen op elke derde woensdagochtend in de maand bij Villa Parijsch. Verder plannen de moeders geregeld iets spontaans zoals bijvoorbeeld wandelen, bij iemand thuis spelen, of naar een speeltuin of de kinderboerderij. Kijk voor meer informatie over de speelochtenden of –middagen op de betreffende pagina bij activiteiten.

Maandelijks worden er 1 a 2 avonden georganiseerd voor de moeders, zonder de kinderen. Gezellig naar de film, een hapjes-avond, spelletjesavond of een creatieve avond. 1 keer per 4 maanden is er een kennismakingsavond om elkaar nog beter te leren kennen.

Vanaf januari 2016 hebben wij besloten om géén lidmaatschapsgeld meer te vragen. Lid worden van de Mama's Club Culemborg is dus helemaal gratis! Voor sommige activiteiten worden kosten gemaakt zoals entreegeld, knutselmateriaal, drinken of dergelijks. Hierover wordt je vooraf geïnformeerd in de uitnodiging die je per e-mail ontvangt. Je betaalt dus alleen voor activiteiten waar je aan deelneemt.

Om de maand wordt er een nieuwsbrief verzonden naar de leden om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de Mama’s Club Culemborg.

Op onze Facebook-groep vinden geïnteresseerden en leden van onze club elkaar om tips of advies te vragen, activiteiten in of rond Culemborg te delen of gewoon lekker te kletsen.

De Mama’s Club behoudt zich het recht voor om geplande data van activiteiten te wijzigen. We proberen dit zo min mogelijk te doen. Als de uitnodigingen eenmaal zijn verstuurd, worden de activiteiten alleen verplaatst indien hoogst noodzakelijk (bij calamiteiten).

Suggesties voor activiteiten zijn uiteraard van harte welkom.

Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij de Mama's Club? Reageren kan hieronder!