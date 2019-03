Brigitte Kaandorp komt naar de Zwarte Cross

'De wilde frisheid van limoenen is eraf, de eieren zijn op en de kinderen zijn het huis uit. Brigitte Kaandorp lust het leven rauw, met al zijn winderige pieken en modderige dalen', aldus de organisatie over de komst van Brigitte Kaandorp. 'Beter dan ooit tevoren weet zij op glansrijke wijze haar reet te redden. Het werd dus tijd!'

Eerder werd al bekend dat onder meer Black Eyed Peas, The Wailers, Delinquent Habits, Scooter en de Achterhoekse acts Bökkers en Boh Foi Toch optreden op de Zwarte Cross.



De 23e editie van de Zwarte Cross vindt op 18, 19, 20 en 21 juli plaats in Lichtenvoorde. De kaarten voor het festival gingen in november in de verkoop en zijn inmiddels al uitverkocht. Volgens de organisatie komen geen extra tickets meer beschikbaar en kunnen kaarten alleen nog worden verkregen via Ticketswap.



De volledige lijst nieuwe namen:

White Lies (GB), Royal republic (SWE), Drie Generaties Jan Terlouw, Brigitte Kaandorp, Anker & Anker Strafrechtadvocaten, De Speld Live!, The Grand East, Konis Hupen (AUT), Leo Justi (BRA), Malford Milligan & the Southern Aces (VS), Bazzookas, Vato Gonzalez, WC Experience, The Helloweeners, Mozes and the Firstborn, Umeme, Modji, Lady Virea, Mesto, BTR, Jiri11, Bonxo, Matteo Galbusera (IT), Doble ManDoble (ES), Freez & Helena Hoogenkamp, Vreemde praktijk - Come fly with us.