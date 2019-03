Alle stemmen zijn geteld: VVD grootste, Forum voor Democratie grote winnaar

De stemmen zijn geteld! De VVD is met bijna 129.000 stemmen de grootste partij in Gelderland. Forum voor Democratie is tweede geworden met ruim 124.000 stemmen. Beide partijen lijken af te stevenen op 8 zetels.

Achter de VVD en Forum voor Democratie volgt het CDA met ruim 107.000 stemmen. Op de laatste plaats eindigde Jezus Leeft, met iets meer dan 1000 stemmen.

In totaal stemden 924.944 Gelderlanders voor de Provinciale Verkiezingen. Dat is een opkomst van 58,5 procent. 0,2 procent van de stemmen is ongeldig verklaard en 0,3 procent stemde blanco.

VVD nodigt partijen uit

Nu de VVD de grootste partij is in Gelderland, zullen zij het voortouw nemen in het vormen van een coalitie. Partijleider Jan Markink heeft zojuist laten weten dat hij alle lijsttrekkers vrijdag om 16.00 uur uitnodigt op het provinciehuis in Arnhem om te praten over wat deze uitslag betekent en hoe nu verder. Het verkennend gesprek is live te volgen via de website van de provincie.

'5 partijen nodig voor coalitie'

Markink is blij de grootste partij te zijn maar heeft er wel een dubbel gevoel bij. 'Het is natuurlijk altijd jammer om een zetel te verliezen.' De VVD lijkt te eindigen op 8 zetels, 1 minder dan het huidige aantal.

'De uitslag is verrassend, vooral de binnenkomst van Forum voor Democratie. We zullen waarschijnlijk 5 partijen nodig hebben om een coalitie te vormen. Dus ook in Gelderland zie je versnippering van het politieke landschap.'

'Betekenisvolle uitslag'

Michiel Scheffer, fractievoorzitter van D66, zag de stap terug van zijn partij aankomen. 'Maar het is minder erg dan we vreesden. Op basis van de peilingen was ik bang meer te verliezen.'

In de voorlopige uitslag lijkt D66 op 4 zetels uit te komen, 3 minder dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. 'Het is een betekenisvolle uitslag. Op straat spraken we al veel mensen die zich zorgen maken om het klimaat maar ook veel kiezers voor wie dat ver weg is, die zich niet gesteund voelen door de overheid.' De winst van GroenLinks zag Scheffer dan ook aankomen, net als de vele stemmen voor Forum voor Democratie. 'Maar dat ze zoveel stemmen zouden krijgen, had ik niet verwacht.'

'Dit is een mooi resultaat'

Dat geldt ook voor Gerhard Bos, fractievoorzitter van CDA. 'Forum voor Democratie is een partij dat handelt vanuit het onderbuikgevoel. Hun campagne is landelijk ingestoken en met een hoop onvrede. Dat mag, maar ik heb nu geen idee wat ik van hen kan verwachten qua Gelderse opvattingen.' Bos is tevreden met het voorlopige aantal zetels van 7 voor zijn eigen partij. 'We hebben een goede campagne gevoerd en dat heeft zich uitbetaald. Dit is een mooi resultaat.'

Nu alle stemmen zijn geteld, betekent dat nog niet dat de zetelverdeling definitief is. De definitieve uitslag volgt maandag 25 maart.

Bekijk hier de exacte cijfers per partij (Bron: ANP Verkiezingsdienst:

Partij Percentage Stemmen VVD 13,9 128.930 Forum voor Democratie 13,5 124.722 CDA 11,6 107.689 GroenLinks 10,6 97.893 PvdA 8,3 76.615 D66 7,1 65.585 ChristenUnie 6,8 62.950 PVV 6,1 56.240 SP 5,8 53.783 SGP 5,3 49.119 Partij voor de Dieren 4,1 37.985 50PLUS 3,8 35.362 DENK 1,2 11.227 Lok. Partijen GE - Code Oranje 1,2 10.949 Jezus Leeft 0,1 1.080