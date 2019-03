Hoe leven we in 2040? Luister naar onze nieuwe podcastserie

Hoe ziet onze toekomst eruit? Dat is wat journalist Vera Eisink onderzoekt in de Omroep Gelderland-podcastserie Zo leven jij en ik in 2040, te beluisteren vanaf zaterdag.

Als we over twintig jaar doodgaan, laten we ons lichaam dan oplossen in vloeistof? Eten we in 2040 Nederlandse bananen? Worden we niet meer door een chirurg, maar een robot geopereerd? En hebben we nog wel een eigen auto?

Eisink blikt in haar podcastserie vooruit en focust onder meer op Gelderse innovaties die ons leven zullen veranderen. Zo hoor je in aflevering 1 alles over de Nederbanaan, een innovatie van de Wageningen Universiteit en Research (WUR).

Beluister hier de teaser van Zo leven jij en ik in 2040:

'Dol op bananen'

De aflevering start klein, aan de keukentafel van Eisink zelf, met haar vriend Melvin en haar dochters Emma (6) en Louise (2). ‘Mijn dochters zijn dol op bananen,’ zegt Eisink, ‘maar door plantziekten wordt de banaan ernstig bedreigd. Aan de Wageningen Universiteit wordt gelukkig gewerkt aan een bijzondere oplossing: bananenteelt in een kas en zónder grond.’

WUR-plantendeskundige Gert Kema vertelt in Zo leven jij en ik in 2040 dat hij de banaan met zijn team wil redden. Maar dat niet alleen: volgens hem zou het zomaar kunnen dat er straks méér bananenplanten in Nederlandse kassen gaan groeien.

Stilstaan bij de dood

In haar podcastserie bespreekt Vera Eisink ook de dood. ‘Die gesprekken hebben mij erg aan het denken gezet’, vertelt ze. ‘Ik heb onderschat hoe weinig ik stilsta bij mijn eigen dood. Laat staan bij de optie om mijn lichaam in een vloeistof op te laten lossen in plaats van te begraven of cremeren.'

Zo leven jij en ik in 2040 is vanaf zaterdag 23 maart te vinden in podcastapps als Apple Podcasts, Spotify, Stitcher en Player FM. Luisteren is ook mogelijk via de Omroep Gelderland-app en onze site. De afleveringen worden ook uitgezonden op Radio Gelderland, vanaf 23 maart om de week om 18.00 uur.

Eerdere podcastseries

Omroep Gelderland publiceerde eerder al drie andere podcastseries: De staat van de senaat, over de Eerste Kamer; Anoniem Intiem, over seksplekken voor mannen in de openlucht en Maarten Dallinga &, waarin bekende Gelderlanders terugkeken op hun 2018. Ook deze podcastseries zijn te beluisteren via onze site en talloze podcastapps.