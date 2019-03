Rustpauze voor ontwikkeling windmolens en zonneparken in Montferland

door: Davie Klein Gunnewiek

'Als je praat over windmolens is er altijd sprake van weerstand onder inwoners', aldus Van Leeuwen. 'Daarom is zorgvuldigheid nu even belangrijker dan snelheid.'

In juni 2018 werd het traject 'Ruimte voor duurzame energie' gestart, waarna er verschillende gespreksmomenten met raadsleden en inwoners zijn geweest. De wethouder informeert in april de raad over de uitkomsten van die gesprekken. 'We maken nu een pas op de plaats en informeren eerst de gemeenteraad. Daarna gaan we weer in gesprek met de inwoners van de gebieden waar een zonnepark of windmolen zou kunnen komen. We hopen zo tot een breed gedragen voorstel te komen.'



Uit de avonden zijn als potentiële locaties voor zonneparken het bestaande zonnepark in Azewijn, de parkeerplaats bij het Kleuveltje in Loerbeek, tussen Loerbeek en Didam en de Groene Ontwikkelingszone naar voren gekomen. Voor het plaatsen van windmolens werden tijdens de discussieavonden locaties als langs de grens met Duitsland genoemd, op de grens van de gemeente en windenergie die geclusterd kan worden in de buurt van Azewijn en Angerlo. In mei behandelt de gemeenteraad het conceptvoorstel.