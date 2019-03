Bridge to bridge-loop is ‘Run to Remember Freedom’

In het weekend van 14 en 15 september 2019 is het weer tijd voor de Rabo Bridge to Bridge. Tijdens deze ‘Run to Remember Freedom’ herdenken de deelnemers in 2019 alweer 75 jaar Slag om Arnhem.

Het grootste hardloopevenement van Arnhem is sinds twee jaar uitgebreid met de Airborne Freedom Trail. Een unieke tocht die in het teken staat van herdenken, beleven en het leveren van een sportieve prestatie. Deelnemers lopen over de paden die de geallieerden tijdens operatie Market Garden hebben afgelegd. De Airborne Freedom Trail was dit jaar binnen vier dagen al uitverkocht!

Op zondag 15 september zullen ruim zesduizend deelnemers zich weer wagen aan de verschillende afstanden tijdens de Rabo Bridge to Bridge. Ook de handbikers, wheelers en blindrunners zullen weer deelnemen.

De route van de Rabo Bridge to Bridge gaat wisselend over bezet en bevrijd gebied. Dit jaar is de start weer op de John Frostbrug, bekend van de Slag om Arnhem. Onderweg komen de lopers allerlei punten tegen waar in september 1944 zwaar gevochten is.

De hoofdafstand is de 10 Engelse Mijl, maar ook de 5 en 10 kilometer zijn populair onder de deelnemers. De wedstrijdlopers starten vanuit het eerste startvak. Onder hen verschillende regionale topatleten.

Nadat de deelnemers zijn gefinisht is er nog veel te beleven rondom het finishgebied. Er rijden oude legervoertuigen rond, er is een klimmuur van de Luchtmobiele Brigade, er wordt muziek gemaakt, er zijn springkussens, er worden spelletjes gespeeld, de kinderen kunnen worden geschminkt en dat onder het genot van een hapje en een drankje!

zie ook: website Bridge to bridge-loop