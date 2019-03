Ombouwen afvalcontainers Arnhem niet handig voor chronisch zieken en gehandicapten

In de aanloop naar de invoering van het betalen per afvalzak stelt het Arnhemse college voor om alle trommels van de ondergrondse containers geschikt te maken voor 30 literzakken in plaats van 60 literzakken. Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG) ziet hier problemen in. SP en VVD willen helemaal van diftar af.

door Huibert Veth

Diftar is het systeem waarmee Arnhemmers moeten gaan betalen per zak restafval. Op weg naar de geplande invoering in 2020 besprak de Arnhemse gemeenteraad deze week twee voorstellen van het college. Het stadsbestuur wil de trommels waarin het restafval aangeboden wordt ombouwen van geschikt voor 60 literzakken naar alleen nog maar geschikt voor 30 literzakken. Ook is er een voorstel om bij voldoende animo voorzieningen voor het scheiden van GFT te plaatsen bij locaties met hoogbouw.

Voorzitter van het APCG Dick Cochius laat weten niet gelukkig te zijn met het voorstel om bij de containers uitsluitend 30 literzakken restafval aan te kunnen bieden. Een brief aan het college van het APCG in een eerder stadium was juist aanleiding om deze mogelijkheid te onderzoeken zodat meer mensen die hier fysiek toe in staat zijn hun afval zelfstandig weg kunnen brengen.

'Problematisch voor mensen met thuiszorg'

Om de optie tot het aanbieden van 60 literzakken helemaal af te schaffen is nooit de bedoeling geweest van het APCG. Cochius: 'Je komt in de problemen als je afhankelijk bent van thuiszorg die één of twee keer per week komt. Dan heb je overal in huis kleine zakjes staan. Ook voor mensen met grote hoeveelheden medisch afval is dit niet wenselijk.'

Het APCG is niet betrokken bij de totstandkoming van dit voorstel. Hoewel wethouder Cathelijne Bouwkamp in de veronderstelling was dat alle belangenorganisaties via de Adviesraad aangesloten waren geeft ze toe dat het handig was geweest om dit rechtstreeks met de APCG kort te sluiten.

'Kliko delen'

Commissielid Scott van den Broek (CDA) stelt voor dat bewoners van bovenwoningen simpelweg een GFT-kliko met de benedenwoning zouden kunnen delen. Dat vindt de wethouder een goed alternatief voor dit type hoogbouw en een mooi voorbeeld van maatwerk.

Nascheiden

SP en VVD willen helemaal van het idee van diftar af. De partijen zijn een voorstander van nascheiding waarbij PMD-afval achteraf automatisch gescheiden wordt in plaats van vooraf door de inwoners. Dit zou goedkoper zijn, eenvoudiger voor de burger en bovendien tot een betere kwaliteit van scheiding leiden. Volgende week staat de SP-motie op de agenda om het college op te dragen een proef met nascheiding te doen.

