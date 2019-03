Etappezege Tjallingii en Dekker in loodzware mountainbiketocht

Arnhemmer Maarten Tjallingii heeft donderdag met Erik Dekker uit Hedel de tijdrit gewonnen in loodzware mountainbiketocht Cape Epic in Zuid-Afrika.

Na 43 kilometer was het Nederlandse duo ruim drie minuten sneller dan de nummers twee Fojtik/Silva. In het algemeen klassement blijven zij tweede op respectabele achterstand (ruim 43 minuten) van de Spaanse leiders Hermida/Rodriguez.

'Heerlijk gevoel'

'Wat een heerlijk gevoel om te winnen vandaag, dat blijft toch bijzonder. Vandaag zat alles mee, en ik heb zelfs nog kunnen genieten van de geweldige omgeving en de gave trails. Al mag ik dat van Erik niet meer zeggen', lacht de 41-jarige Tjallingii.

'Deze relatief korte inspanning was een andere dan op andere dagen - het deed echt pijn', bekent Dekker. 'Nu snel naar de massage, want die is hier supergoed geregeld.'

'Tour de France voor mountainbikers'

Cape Epic is een 8-daagse mountainbiketocht in en rondom Kaapstad die sinds 2004 wordt georganiseerd. Wat de wedstrijd onder andere zo bijzonder maakt is dat de deelnemers in tweetallen rijden. 'Wat de Tour de France is voor wielrenners, is Cape Epic voor mountainbikers', vertelde Tjallingii eerder deze maand in het Omroep Gelderland-programma De Week van Gelderland.

