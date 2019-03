Van Eijden en Branderhorst (NEC) sportgasten in Week van Gelderland

Twee spelers van NEC staan vrijdag centraal in de sportuitzending van De Week van Gelderland. De geblesseerde Rens van Eijden en doelman Mattijs Branderhorst komen langs in het (sport)café.

Van Eijden kreeg deze week te horen dat zijn seizoen voorbij is. De ervaren verdediger sukkelt al maanden met liesklachten. Over twee weken gaat hij nu onder het mes. Gevolg is dat de aanvoerder van NEC pas volgend seizoen weer inzetbaar is voor de Nijmeegse club.

Branderhorst is in de winterstop door NEC gehuurd van Willem II en doet het naar behoren in het doel. Hij werd opgeleid in Tilburg, maar geboren in Tiel. Met Branderhorst in de goal is NEC de laatste weken aan een opmars bezig in de eerste divisie.

De Week van Gelderland is een actualiteitenprogramma en is iedere vrijdag te horen en te zien bij Omroep Gelderland. Branderhorst en Van Eijden worden op radio geïnterviewd tussen 17.15 en 17.30 uur. Op TV is het duo van NEC te zien omstreeks 17.40 uur.