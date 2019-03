Ede stemt in met lening van 26 miljoen voor themapark over voeding

De komst van de World Food Center Experience in Ede is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad stelt 6 miljoen euro beschikbaar en wil 26 miljoen euro uitlenen voor de realisatie van de gebouwen.

door Joukje Beiboer

Voordat de miljoenenlening daadwerkelijk verstrekt gaat worden, kan de gemeenteraad nog wensen en bedenkingen inbrengen. Dat gebeurt als bouwkosten bekend zijn.

Om te voorkomen dat de gemeente in een klap miljoenen kwijt is of na de realisatie veel geld moet bijleggen om het voedselthemapark draaiende te houden, wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd als het businessplan niet meer haalbaar blijkt.

Bezoekersaantallen

Zo worden de bezoekersaantallen voor de bouw van de Experience in een second opinion nog een keer berekend. Die zijn nu geschat op 330.000 personen per jaar. Als die bezoekersaantallen lager blijken dan verantwoord is, gaat de bouw niet verder, beloofde wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) eerder al.

Bovendien wordt bij de aanbesteding rekening gehouden met de financiële risico's die een exploitant wil dragen.

Waarschuwing

Experts waarschuwden van de week bij Omroep Gelderland voor een financieel fiasco. Ze stellen dat de politiek niet klakkeloos tientallen miljoenen euro's gemeenschapsgeld in het project moet steken. De wow-factor ontbreekt, vindt Hans van Driem, oud-directeur van attractieparken waaronder Walibi.



En Albert van Schendel, onderzoeker van businessmodellen aan NHTV Breda University zet vraagtekens bij de verwachte bezoekersaantallen van 330.000 mensen per jaar. 'Dit is een educatiepark, geen attractiepark. Dat is een groot verschil. Dan moet je heel voorzichtig zijn met hoge bezoekersaantallen.'

'Geld hard nodig voor welzijn burgers'

De ChristenUnie, het CDA, Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, D66, PvdA en Ede Nu stemden voor. 'We hebben een risicodragende exploitant nodig en zekerheid over de bezoekersaantallen, dat gebeurt nu', stelde D66. Alleen de SGP en Burgerbelangen waren tegen. 'De gelden zijn hard nodig voor het welzijn van onze burgers', zei Gerrit Flier van de SGP.

De financiering van het nog te bouwen voedselthemapark komt met de instemming van de raad steeds dichterbij. De provincie Gelderland stelde vorige maand namelijk al 17 miljoen euro beschikbaar voor de WFC Experience. 2 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste vraag is nog of het Rijk 5 miljoen euro wil steken in het project.

Als Den Haag dat niet wil, zullen alle partijen opnieuw aan de financiële tekentafel moeten. Want een 'ja' van het Rijk is ook een voorwaarde voor het extra geld van de provincie en de gemeente.

Totale kosten: 60 miljoen euro

In totaal wordt de benodigde investering voor de realisatie van het World Food Center geschat op 60 miljoen euro. 51,5 miljoen is nodig voor de Experience, het attractiepark over voeding dat volgens de plannen naast station Ede-Wageningen komt. De gemeente heeft 17,5 miljoen euro van 26-miljoen-lening voor de bouw van de Experience bedoeld.



De overige 8,5 miljoen euro is voor het realiseren van zogenoemde commerciële ruimtes die aan bedrijven verhuurd kunnen worden. Daar komen dan bijvoorbeeld restaurants of winkels in.

De gemeente verwacht nog voor de zomer duidelijkheid over het Rijksgeld. De 5 miljoen euro zou uit een grotere regiopot moeten komen: de regiodeal FoodValley. Daar zit 20 miljoen euro in. Momenteel wordt de invulling van de deal besproken.

90 procent overheidsgeld

Er is veel te doen over de financiering van de World Food Center Experience in Ede. In eerste instantie zou het bedrijfsleven 50 procent inleggen, maar bedrijven wilden geen grote investeringen doen.

Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) had zijn hoop vervolgens gevestigd op ngo's. De businesscase gaat uit van 2,5 miljoen euro van fondsen en goede doelen. Inmiddels is de gemeente in gesprek met bijvoorbeeld de Postcode Loterij, maar er zijn nog geen concrete toezeggingen. Er is ook gesproken met de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Maar 'het is duidelijk dat de FAO geen financiële bijdrage levert aan de WFC Experience', staat in een stuk van de wethouder aan de raad.

Vooralsnog zijn de provincie, het Rijk en de gemeente Ede de enige grote geldschieters voor het World Food Center. Het lijkt erop dat de overheden samen voor 90 procent van de investering gaan zorgen. Het gaat om 54 miljoen euro.

