Politicoloog: 'Verkiezingen werden referendum over huidige kabinet'

De opkomst in Gelderland voor de verkiezingen was, net als in de rest van het land, hoger dan vijf jaar geleden. 57 procent van de stemgerechtigden ging naar de stembus. Commissaris van de Koning John Berends was daar vanzelfsprekend erg blij mee.

'Gele hesjes met een rood potlood'

'Maar ik heb hem die blijdschap meteen ontnomen,' vertelt politicoloog Van der Heiden. 'Als in het NOS-slotdebat de politiek leiders uit de Tweede Kamer debatteren over landelijke onderwerpen en de provincie nauwelijks aan bod komt, worden het nationale verkiezingen. Het wordt dan een soort van referendum over het huidige kabinet en daar krijg je wel mensen voor op de been.' Volgens Van der Heiden zien dan vooral tegenstanders van het kabinet hun kans schoon om een punt te maken. 'Het zijn voor een deel gele hesjes met een rood potlood.'

Tekst gaat verder onder de video.

Het hoge opkomstpercentage zou volgens Van der Heiden pas echt goed nieuws zijn, als ze verkiezingen los zouden staan van de Eerste Kamerverkiezingen. De politicoloog denkt dan ook dat de opkomst in dat geval veel lager zou zijn geweest. 'Zo rond de veertig procent, zoals bij de Europese verkiezingen.'