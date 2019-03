Aantal WW-uitkeringen in regio daalt weer

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in februari weer gedaald na een stijging in januari. Er werden minder dan 4000 uitkeringen verstrekt.

'In januari nam het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek toe. Dit was voor het eerst sinds maanden en kwam vooral doordat er in deze tijd van het jaar in sommige sectoren minder werk is', zo laat het UWV weten over de stijging in januari. 'In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 1,9% naar 3964. Daarmee is de stijging van januari niet meteen teruggedraaid, maar wordt wel de dalende lijn weer opgepakt.'



De werkloosheid in de Achterhoek daalde afgelopen jaar met bijna een kwart. Dat is een sterkere daling dan het landelijke gemiddelde van 17%. Daarmee heeft deze regio een van de laagste WW-percentages van Gelderland.