Operatie voor pechvogel Rens van Eijden (NEC), seizoen voorbij

Van Eijden maakt een ongelukkig seizoen door sinds zijn terugkeer in De Goffert. De 31-jarige centrumverdediger ontbrak in het najaar ook al door knieklachten. Na de winterstop raakte de voormalig speler van AZ opnieuw geblesseerd aan zijn linkerlies. 'Na mijn terugkeer bij deze club is mijn doel altijd geweest om met NEC direct weer terug te keren in de eredivisie. Helaas heb ik daar nu geen invloed meer op', stelt de routinier. 'Maar dat doel voor de club blijft uiteraard wel staan.'

Spanning op lies

De onfortuinlijke Brabander schetst het belangrijkste euvel van de sluimerende lieskwetsuur die hem nu al zo lang aan de kant houdt. 'Het probleem was constant dat ik mijn heupen niet goed kon stabiliseren, waardoor er steeds spanning op die lies kwam te staan', legt Van Eijden uit.

Meest slechte geval

Nu dan eindelijk het besluit genomen is om over twee weken toch onder het mes te gaan, weet Van Eijden dat zijn seizoen verloren is. 'Specialisten hebben lang gezocht naar de oorzaken van deze blessure. Het is een lang traject geweest wat het beste was om te doen. Daarom heeft het ook zo lang geduurd. Het is gewoon heel zuur. Dit is natuurlijk het meest slechte geval, maar wel de enige oplossing. Een operatie is nodig om weer volledig fit te worden.'

Van Eijden moest al twee maal eerder onder het mes na een liesblessure. Dat was in zijn periode bij AZ en zijn eerste periode bij NEC. Het herstel duurt vanaf nu ongeveer zes maanden. Mogelijk kan de verdediger weer aansluiten bij het begin van het nieuwe seizoen. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2021 bij NEC.