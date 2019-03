Leerlingen maken eigen midwinterhoorn: 'Het is leuk om naast de iPad iets met je handjes te doen'

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van het Assink Lyceum in Neede kei hard gewerkt aan hun eigen midwinterhoorn. Sinds een aantal jaar biedt de school dit keuzevak aan. Het vak is populairder dan ooit onder de jongeren. 'Voor ons is dit natuurlijk alleen maar leuk, alleen dreigde een tekort aan gereedschap', vertelt Gerrit Keuper van de Midwinterhoorngroep Eibergen.

Keuper besloot Gelderland helpt in te schakelen en deed een oproep voor slangklemmen, lijmklemmen, gutsen en fleshamers. Uit heel Gelderland kwamen verschillende reacties binnen van mensen die gereedschap hadden liggen.

Bekijk hier de eerdere oproep van de Midwinterhoorn groep

'Wij zijn heel erg blij met dit resultaat. We hebben zelfs een lintzaag aangeboden gekregen. Dit hadden wij nooit durven dromen', laat een tevreden Gerrit weten. Samen met de andere vrijwilligers van de midwinterhoorngroep is hij bij iedereen langs geweest die gereageerd heeft: 'Wat mij opviel, was dat heel veel mensen gereedschap op zolder hadden liggen en ze eigenlijk niet wisten wat ze er mee moesten doen en dan is dit een mooi doel.'

Een gedeelte van de opbrengst naar aanleiding van de oproep in Gelderland helpt

De 21 leerlingen hebben inmiddels een certificaat in handen gekregen en hebben de les succesvol afgerond.Hiermee stopt ook het werk van de vrijwilligers: 'Het is voor ons een intensief project om twee ochtenden in de week met tien vrijwilligers de leerlingen te helpen bij het maken van de midwinterhoorn. Daarnaast is het ook natuurlijk seizoensgebonden. Volgend jaar pakken we het gewoon weer op'. Volgens Gerrit is de les zo'n succes omdat leerlingen het leuk vinden om naast de iPad ook iets met hun handjes te doen, iets te maken wat je vast kunt houden.

Naast dat de Eibergse midwintergroep les geeft op scholen, hebben zij ook hun eigen atelier in Eibergen Wema ('s Werelds Eerste Midwinterhoorn Atelier) waar mensen ook hun eigen midwinterhoorn kunnen bouwen. 'De belangstelling voor de midwinterhoorn neemt toe en dus willen wij mensen de mogelijkheid bieden om bij hun een eigen midwinterhoorn te maken.' Vanaf september starten ze weer met een nieuwe groep. Aanmelden of meer informatie zie deze link