De Afrekening, eerste nieuwe aflevering '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020'

Hoe gaan de Gelderlanders om met de verliezers van de oorlog ? Wat te doen met de vele NSB'ers en Nederlanders die in de SS hebben gediend en hoe moet het met de Duitsers die voor de Tweede Wereldoorlog al in ons land woonden ? Presentator Erik van der Pol gaat op onderzoek en op pad door provincie en grensstreek. De eerste uitzending van de nieuwe reeks van '75 jaar vrijheid' is maandag 25 maart te zien.

Black Tulip: Duitse Nederlanders in kampen

In kamp Mariënbosch bij Nijmegen werden duizenden in Nederland woonachtige Duitsers en hun gezinnen opgesloten voor gedwongen terugkeer naar hun vaderland. Anne Marie Ubbink-Peters was als jong meisje één van hen en vertelt over hoe haar familie werd behandeld kort na de bevrijding. Deskundige Sophie Molema legt uit wat deze operatie Black Tulip betekende.

Stuk Duitsland annexeren

En omdat Nederland een deel van Duitsland annexeerde na de oorlog werden Duitsers in Elten ineens inwoners van hun vroegere buurland. Dat ging niet zonder slag of stoot en Gerhard Dörning vertelt hoe hij en zijn vrienden daarop reageerden.

Puinhoop in de rechtbanken

En wat te denken van alle foute Nederlanders die in NSB of SS actief waren geweest. Ze werden in kampen gestopt en behandeld als aangeschoten wild en soms werd er zonder aanleiding echt op hen geschoten. Ook de bijzondere rechtbanken konden de vele zaken na de oorlog nauwelijks aan en veel van de 'kleine' oorlogsmisdadigers kwamen er gemakkelijk vanaf. Schrijver Henk Eefting legt uit hoe dat in zijn werk ging.

'75 jaar vrijheid' is tot en met 3 juni iedere maandag om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. Daarna ieder uur herhalingen. Zie ook ons YouTube-kanaal, Facebook, Twitter en Instagram.