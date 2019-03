Forum voor Democratie Gelderland: 'Dit is fantastisch, deze uitslag'

'Dit is fantastisch, deze uitslag!', zegt de Gelderse Forum voor Democratie-voorman Arjan de Kok. 'Dit is boven verwachting. Het ging al ongelooflijk hard de laatste weken. We zagen in de peilingen Forum steeds hoger uitkomen.'

Er zijn deze donderdag al heel veel stemmen geteld, maar nog niet allemaal. Toch is wel duidelijk dat Forum voor Democratie (FvD) de grote winnaar van de verkiezingen is. In Gelderland ligt de nieuwkomer nog in een nek-aan-nek-race met de VVD om de allerlaatste stemmen. Dat verschil bepaalt wie de grootste partij is en wie het voortouw mag nemen in de provinciale formatie.

FvD haalde 8 zetels, evenals de VVD. De partij van Thierry Baudet kwam in de gemeenten Westervoort, Zevenaar, West-Betuwe, Maasdriel, Berg en Dal, Beuningen, Tiel en Doesburg zelfs als winnaar uit de bus. De Kok: 'Gisteravond nog kregen we al meteen de fantastische uitslag dat we op 7 zetels stonden. Op dat moment stond VVD nog op 9 zetels, CDA op 8 en wij dus op 7 zetels. Het heeft nog lang geduurd in de nacht voordat we op dit niveau zaten. En nu gelijk met VVD op 8 zetels. Ongelooflijk!'

Geen onbekende

Maar wie is Arjan de Kok? 'Ik ben niet helemaal onbekend, ik stond ook al de Tweede Kamer-lijst in 2017. Ik ben getrouwd, vader van drie kinderen en we wonen op de Noord-Veluwe. Verder werk ik bij Politie Nederland en ik ben al een aantal jaren actief voor Forum voor Democratie.'

En wat is FvD van plan met onze provincie? 'Een aantal dingen moeten echt veranderen. Wij willen de hele energietransitie een halt toeroepen. Wij willen dat - ook via de Eerste Kamer - de klimaatwet teruggaat naar de Tweede Kamer. En we willen dat in Gelderland een stop komt op het neerzetten van windmolens. We vinden dat de provincie zich alleen maar met haar kerntaken moet bezighouden. Dus we willen ook kijken naar het bestuur. Hoe dat gerichter kan, daadkrachtiger, maar ook een kleiner provinciebestuur dat zich echt met haar kerntaken bezighoudt.'

Is FvD ook van plan om het voortouw te nemen in de formatie, als de partij de grootste is? 'Als blijkt uit de definitieve uitslag dat wij het voortouw mogen nemen, zullen wij zeker ook die rol op ons nemen en dat voortouw ook nemen in de formatie.'

'Wij staan open voor samenwerking'

Maar er staan nog niet veel partijen te springen om samen te werken. Hoe ziet De Kok dat zelf? 'Wij staan open voor samenwerking, wij staan open om de bestuurlijke rol op ons te nemen. Wij staan open voor gesprekken.'

Is het FvD niet bang om buitenspel te worden gezet? 'Dat hopen we niet. We denken dat wij hele goede punten hebben. Bovendien, het blijkt dat onze punten ook echt gedragen worden door een significant deel van de Gelderse inwoners. Dus ik denk dat daarover ook heel goed te praten is met de partijen.'

