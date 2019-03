Uitgerust stemmen tellen in gemeentehuis in Aalten

Een volle raadzaal in het gemeentehuis in Aalten donderdagmorgen. De dag na de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen tellen 33 uitgeruste ambtenaren de stemmen op de afzonderlijke kandidaten. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau.

door Domien Esselink

76 van de 355 gemeenten in Nederland experimenteren op vrijwillige basis met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. In de Achterhoek doen Aalten en Oost Gelre mee aan het experiment van minister Ollongren, die werkt aan een wetswijziging om het centraal tellen in de Kieswet geregeld te krijgen.

Wiel zelf uitvinden

In Aalten is het enthousiasme niet groot over het experiment. 'Als we dit hadden geweten hadden we niet meegedaan, het duurde gisteravond erg lang voor de stemmen binnen kwamen', zegt Anne Mulder van het organisatieteam. 'Je moet het wiel zelf uitvinden. We zijn vandaag ook een groot deel van de dag bezig, terwijl het veel sneller moet kunnen.'

Maar, los van de extra rompslomp, het experiment moet een betrouwbare uitslag opleveren. 'Het is zuiverder', erkent Mulder.

Transparanter

Het doel is dan ook het telproces betrouwbaarder en transparanter te maken. Bij eerdere verkiezingen is met de opzet al succesvol geëxperimenteerd.

In de 76 gemeenten die meedoen aan het experiment zijn woensdagavond na het sluiten van de stembussen de stembiljetten alleen op partijniveau geteld. Op basis daarvan is een voorlopige uitslag bepaald voor zowel Provinciale Staten als de waterschappen.