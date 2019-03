TERUGLEZEN | De dag na de klinkende zege van Forum voor Democratie

17.10 uur: In het nieuws van TV Gelderland worden de ontwikkelingen rondom de Provinciale Statenverkiezingen samengevat. We sluiten daarmee dit liveblog.

17.00 uur: Inmiddels zijn de uitslagen bij de drie Gelderse waterschappen bekend. Het CDA is de grootste bij het Waterschap Rivierenland en bij het Waterschap Rijn en IJssel. En ook bij het Waterschap Vallei en Veluwe doen de christen-democraten het met drie zetels goed.

Zie ook: CDA grootste bij twee van de drie Gelderse waterschappen

16.24 uur: De uitslagen van de Waterschapsverkiezingen druppelen langzaam binnen.

Bij het Waterschap Vallei en Veluwe is dit de uitslag:

VVD: 4

CDA: 3

CU: 3

Water Natuurlijk: 3

PvdA: 2

SGP: 2

Lokaal waterbeheer: 2

AWP: 2

50Plus: 2

VSP: 0

16.20 uur: In Nijkerk werd geëxperimenteerd met het tellen. Wat er precies gebeurde? Dat zie je in het filmpje van Nijkerk Nieuws.

15.13 uur: Alle stemmen zijn gesteld! VVD blijkt in Gelderland meer stemmen te hebben gekregen dan Forum voor Democratie. VVD-partijleider Jan Markink heeft alle fractievoorzitters uitgenodigd morgen te praten over de uitslag. Lees hier precies hoeveel er gestemd is per partij.

15.00 uur: In Elburg hebben ze ruim 11.000 stembiljetten geteld. Elburg is een van de zes Gelderse gemeenten die meedoen aan de proef 'centraal tellen'. Na het sluiten van de stembureaus woensdagavond zijn de stembiljetten direct op partijniveau geteld. Vandaag werd er pas op kandidaatniveau geteld. Bekijk hier hoe dat in zijn werk gaat:

14.50 uur: Waterschap Vallei en Veluwe heeft nog niet voldoende informatie binnen voor een voorlopige uitslag. Dat komt door onvoorziene omstandigheden bij enkele gemeenten. De voorlopige resultaten worden nu om 15.30 uur verwacht.

14.40 uur: Waterschap Rivierenland meldt dat het opkomstpercentage rond de 50% lijkt te liggen. De stemmen in de gemeenten Lingewaard en Nijmegen zijn nog niet allemaal geteld.

De voorlopige uitslag:

14.30 uur: Er wordt op Twitter nog flink 'gesproken' over de Provinciale Verkiezingen.

14.15 uur: De ChristenUnie was in vijf Gelderse gemeenten de meest gekozen partij. De inwoners van Hattem, Oldebroek, Elburg, Ermelo en Putten zetten het liefst een kruisje bij de christelijke partij.

14.10 uur: De partij GroenLinks was in Zutphen, Culemborg, Nijmegen, Arnhem, Renkum en Wageningen veruit het populairst. Dat zijn, net als bij de SGP, zes gemeenten dus.

Op de markt in Zutphen werd zo gereageerd op de verkiezingsuitslag:

14.05 uur: SGP werd in zes gemeenten het vaakst met het rode potlood aangekruist. Neder-Betuwe stak daar met kop en schouders bovenuit, namelijk met 37,7 procent van de stemmen. Maar ook Nunspeet, Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Zaltbommel bleken SGP-gemeenten.

14.00 uur: CDA werd, evenals Forum voor Democratie, in negen gemeenten de grootste partij. In de gemeenten Aalten (28,5 procent), Nijkerk, Heerde, Bronckhorst, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Wijchen, Doetinchem en Montferland kregen de christendemocraten de meeste stemmen.

13.55 uur: De VVD is de grootste partij van Gelderland. In 16 gemeenten werd dit de grootste partij, te weten in Harderwijk, Epe, Voorst, Lochem, Berkelland, Brummen, Apeldoorn, Winterswijk, Rheden, Rozendaal, Duiven, Lingewaard, Over Betuwe, Druten, Heumen en West Maas en Waal.

13.41 uur: Het Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet is in maar liefst negen Gelderse gemeenten als winnaar uit de bus gekomen. Namelijk de gemeenten Westervoort, Buren, Zevenaar, West Betuwe, Maasdriel, Berg en Dal, Beuningen, Tiel en Doesburg.

13.21 uur: Alle uitslagen zijn nu binnen. Weliswaar voorlopig, want komende maandag worden alle officiële uitslagen pas bekendgemaakt. Maar Culemborg en Aalten hebben ook de uitslagen bekendgemaakt.

12.52 uur: De eerste voorlopige uitslagen van de Waterschapsverkiezingen komen binnen. Het CDA blijft de grootste partij bij Waterschap Rivierenland. Dat is althans de voorlopige uitslag. In de gemeenten Lingewaard en de grote gemeente Nijmegen zijn nog niet alle stemmen geteld. Het opkomstpercentage was 49 procent. Het CDA haalde net als in 2015 ruim 17,5 procent van de stemmen, goed voor 4 zetels. Water Natuurlijk wint een zetel en komt nu ook op 4. De samenwerking tussen AWP en LRR verliest flink, zij gaan van 3 naar 1 zetel. Ook de ChristenUnie verliest een zetel en komt op 1. Partij van de Arbeid en VVD houden hun 3 zetels. De SGP houdt er 2. Andere winnaars zijn 50PLUS en Partij voor de Dieren. Zij gaan van 1 naar 2 zetels. Naast de verkiesbare zetels telt het waterschap ook acht zogenoemde geborgde zetels voor de fracties Ongebouwd, Bedrijven en Natuurterreinbeheerders. Komende maandag wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt.





12.02 uur: Naast voor de Provinciale Staten, is woensdag ook nog gestemd voor de Waterschapsverkiezingen. Deze stemmen worden na de provinciale verkiezingen geteld. Bij Waterschap Rivierenland in Tiel is rond 11.30 uur een uitslagenbijeenkomst van start gegaan. De deelnemende partijen zijn welkom geheten door dijkgraaf Mathieu Gremmen.

De uitslagen worden de komende twee uur per gemeente gepresenteerd, te beginnen met de kleinste gemeenten.

Wat bij de eerste uitslagen opvalt is de hogere opkomst: gemiddeld zo'n 49 procent, tegen 45 procent in 2015. Het voorlopige beeld is een groot verlies voor AWP/LRR. De VVD, CDA, Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren kunnen plusjes noteren.

12.00 uur: De reacties van passanten op straat in Kerkdriel, gemeente Maasdriel. Dat is de gemeente met het hoogste percentage stemmen voor Forum voor Democratie.





11.46 uur: 6 gemeenten in Gelderland doen mee aan de proef 'centraal tellen': Aalten, Oost-Gelre, Elburg, Harderwijk, Nijkerk en Putten. Na het sluiten van de stembureaus woensdagavond zijn daar direct de stembiljetten op partijniveau geteld.

Doel van het experiment is om het proces van het stemmen tellen betrouwbaarder en transparanter te maken. Hoeveel stemmen er op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht, dat wordt vandaag geteld. Zoals hier in Elburg.

11.23 uur: Gisteren zijn er ook Waterschapsverkiezingen geweest en we zouden je heel graag vertellen wie daar verloren hebben, maar de drie waterschappen in Gelderland maken pas vanmiddag de voorlopige uitslagen bekend:

Waterschap Rivierenland om 14.00 uur

Waterschap Vallei en Veluwe om 15.00 uur

Waterschap Rijn en IJssel om 16.00 uur

De officiële uitslagen van de Waterschapsverkiezingen worden pas maandag vanaf 10.00 uur 's ochtends verwacht.

10.55 uur: Kijk hier naar de reacties van mensen op het station Arnhem Centraal, een dag na de verkiezingen:

10.50 uur: De gemeente Neder-Betuwe blijkt een echte SGP-gemeente te zijn. Liefst 37,7 procent van de stemmen ging naar deze gereformeerde partij. De volgende partij op de lijst van meeste stemmen is FvD met 13,1 procent en derde staat VVD met 8,9 procent. Op flinke afstand van de nummer een dus. In alle andere SGP-gemeenten werden beduidend minder stemmen opgehaald: Nunspeet 28,1 procent, Barneveld 27 procent, Scherpenzeel 23,3 procent, Zaltbommel 17,8 procent en Ede 15,4 procent. Van de andere partijen valt op dat de VVD het in Rheden heel goed doet met 35,0 procent van alle stemmen in die gemeente. En in Aalten is het CDA met 28,5 procent van de stemmen opvallend de grootste.

10.42 uur: Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, had een gesprekje met haar 'poets' over Forum voor Democratie:

9.59 uur: In de gemeente Rozendaal was de opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen weer het hoogst van heel Nederland: 79,6 procent. Volgens een woordvoerster van de gemeente is dit te danken aan de grote betrokkenheid van de kiezers. 'We zijn een klein dorp en de inwoners vinden stemmen heel belangrijk. We hebben altijd hoge opkomstcijfers. Vier jaar geleden hadden we een opkomst van ruim 75,3 procent en in 2011 zo'n 84 procent. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ging bijna 96 procent van de inwoners naar de stembus.'

Rozendaal telt 1655 inwoners. In de gemeente bleef de VVD de grootste partij met 35 procent van de stemmen, gevolgd door D66 (11,7 procent) en GroenLinks (11 procent).



8.55 uur: De opkomst voor #PS2019 was gisteren 57 procent, 7 procent hoger dan in 2015. Normaal gesproken is een hogere opkomst goed voor de democratie, maar deze verkiezingen waren 'landelijk gekaapt', oordeelt politicoloog Peter van der Heiden van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 'De Provinciale Statenverkiezingen waren landelijk vanwege de Eerste Kamer. Dat is slecht voor Provinciale Staten.'

8.30 uur: In Aalten laat de uitslag nog steeds op zich wachten. Dat geldt ook voor Culemborg, Buren en Neder-Betuwe.

8.10 uur: De eerste reactie van Forum voor Democratie. Zijn partij kreeg in acht Gelderse gemeenten de meeste stemmen. 'Dit is fantastisch. We kwamen in de peilingen steeds hoger', reageert lijsttrekker in Gelderland Arjan de Kok op Radio Gelderland. 'Dit is ongelooflijk.'

8.07 uur: Grote verliezer is de SP. Die gaat van 6 naar 3 zetels.

7.49 uur: Een van de thema's voor de verkiezingen was Lelystad Airport. Actiegroepen proberen vakantievluchten vanaf 2020 over de Veluwe tegen te houden. Stichting Red de Veluwe gaf een stemadvies af. Is dat gelukt?

7.25 uur: Een van de winnaars van de verkiezingen, Janet Duursma van GroenLinks, heeft zich in de studio gemeld.

6.50 uur: Partij voor de Dieren houdt twee zetels in Provinciale Staten. Voorman Luuk van der Veer was woensdag op de fiets. Hij moest bij eerdere verkiezingen steeds eerder weg tijdens de verkiezingsavond, omdat hij anders de laatste bus van Arnhem naar Apeldoorn zou missen. Nu kon hij langer blijven...

6.38 uur: De VVD wordt waarschijnlijk de grootste partij in Gelderland; de partij heeft een paar duizend stemmen meer dan Forum voor Democratie.

6.33 uur: Ook in West Betuwe krijgt Forum voor Democratie de meeste stemmen, 19,3 procent. In Apeldoorn is de partij iets kleiner dan de VVD (13,9 tegen 13,5 procent van de stemmen). De winst voor FvD werd al verwacht.

6.20 uur: Nieuwkomer Forum voor Democratie bestormde Gelderland. Kreeg zelfs in Doesburg en Westervoort verreweg de meeste stemmen. Partijleider Thierry Baudet zei dit:

6.12 uur: De VVD verloor in Gelderland een zetel, maar gedeputeerde Jan Markink (foto) wil door met besturen, zegt hij. Maar de huidige coalitie komt 4 zetels te kort.

6.00 uur: Welkom in dit liveblog over de (nasleep van de provinciale verkiezingen). Momenteel is in Gelderland 95 procent van de stemmen geteld. Forum voor Democratie en VVD krijgen beide 8 zetels en vechten uit wie de grootste partij van Gelderland wordt.