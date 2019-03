LIVEBLOG | Gelderland wordt wakker na verkiezingsavond

7.49 uur: Een van de thema's voor de verkiezingen was Lelystad Airport. Actiegroepen proberen vakantievluchten vanaf 2020 over de Veluwe tegen te houden. Stichting Red de Veluwe gaf een stemadvies af. Is dat gelukt?

7.25 uur: Een van de winnaars van de verkiezingen, Janet Duursma van GroenLinks, heeft zich in de studio gemeld.

6.50 uur: Partij voor de Dieren houdt twee zetels in Provinciale Staten. Voorman Luuk van der Veer was woensdag op de fiets. Hij moest bij eerdere verkiezingen steeds eerder weg tijdens de verkiezingsavond, omdat hij anders de laatste bus van Arnhem naar Apeldoorn zou missen. Nu kon hij langer blijven...

6.38 uur: De VVD wordt waarschijnlijk de grootste partij in Gelderland; de partij heeft een paar duizend stemmen meer dan Forum voor Democratie.

6.33 uur: Ook in West Betuwe krijgt Forum voor Democratie de meeste stemmen, 19,3 procent. In Apeldoorn is de partij iets kleiner dan de VVD (13,9 tegen 13,5 procent van de stemmen). De winst voor FvD werd al verwacht.

6.20 uur: Nieuwkomer Forum voor Democratie bestormde Gelderland. Kreeg zelfs in Doesburg en Westervoort verreweg de meeste stemmen. Partijleider Thierry Baudet zei dit:

6.12 uur: De VVD verloor in Gelderland een zetel, maar gedeputeerde Jan Markink (foto) wil door met besturen, zegt hij. Maar de huidige coalitie komt 4 zetels te kort.

6.00 uur: Welkom in dit liveblog over de (nasleep van de provinciale verkiezingen). Momenteel is in Gelderland 95 procent van de stemmen geteld. Forum voor Democratie en VVD krijgen beide 8 zetels en vechten uit wie de grootste partij van Gelderland wordt.