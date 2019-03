LIVEBLOG | De ochtend na de klinkende zege van Forum voor Democratie

9.59 uur: In de gemeente Rozendaal was de opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen weer het hoogst van heel Nederland: 79,6 procent. Volgens een woordvoerster van de gemeente is dit te danken aan de grote betrokkenheid van de kiezers. 'We zijn een klein dorp en de inwoners vinden stemmen heel belangrijk. We hebben altijd hoge opkomstcijfers. Vier jaar geleden hadden we een opkomst van ruim 75,3 procent en in 2011 zo'n 84 procent. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ging bijna 96 procent van de inwoners naar de stembus.'

Rozendaal telt 1655 inwoners. In de gemeente bleef de VVD de grootste partij met 35 procent van de stemmen, gevolgd door D66 (11,7 procent) en GroenLinks (11 procent).



8.55 uur: De opkomst voor #PS2019 was gisteren 57 procent, 7 procent hoger dan in 2015. Normaal gesproken is een hogere opkomst goed voor de democratie, maar deze verkiezingen waren 'landelijk gekaapt', oordeelt politicoloog Peter van der Heiden van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 'De Provinciale Statenverkiezingen waren landelijk vanwege de Eerste Kamer. Dat is slecht voor Provinciale Staten.'

8.30 uur: In Aalten laat de uitslag nog steeds op zich wachten. Dat geldt ook voor Culemborg, Buren en Neder-Betuwe.

8.10 uur: De eerste reactie van Forum voor Democratie. Zijn partij kreeg in acht Gelderse gemeenten de meeste stemmen. 'Dit is fantastisch. We kwamen in de peilingen steeds hoger', reageert lijsttrekker in Gelderland Arjan de Kok op Radio Gelderland. 'Dit is ongelooflijk.'

8.07 uur: Grote verliezer is de SP. Die gaat van 6 naar 3 zetels.

7.49 uur: Een van de thema's voor de verkiezingen was Lelystad Airport. Actiegroepen proberen vakantievluchten vanaf 2020 over de Veluwe tegen te houden. Stichting Red de Veluwe gaf een stemadvies af. Is dat gelukt?

7.25 uur: Een van de winnaars van de verkiezingen, Janet Duursma van GroenLinks, heeft zich in de studio gemeld.

6.50 uur: Partij voor de Dieren houdt twee zetels in Provinciale Staten. Voorman Luuk van der Veer was woensdag op de fiets. Hij moest bij eerdere verkiezingen steeds eerder weg tijdens de verkiezingsavond, omdat hij anders de laatste bus van Arnhem naar Apeldoorn zou missen. Nu kon hij langer blijven...

6.38 uur: De VVD wordt waarschijnlijk de grootste partij in Gelderland; de partij heeft een paar duizend stemmen meer dan Forum voor Democratie.

6.33 uur: Ook in West Betuwe krijgt Forum voor Democratie de meeste stemmen, 19,3 procent. In Apeldoorn is de partij iets kleiner dan de VVD (13,9 tegen 13,5 procent van de stemmen). De winst voor FvD werd al verwacht.

6.20 uur: Nieuwkomer Forum voor Democratie bestormde Gelderland. Kreeg zelfs in Doesburg en Westervoort verreweg de meeste stemmen. Partijleider Thierry Baudet zei dit:

6.12 uur: De VVD verloor in Gelderland een zetel, maar gedeputeerde Jan Markink (foto) wil door met besturen, zegt hij. Maar de huidige coalitie komt 4 zetels te kort.

6.00 uur: Welkom in dit liveblog over de (nasleep van de provinciale verkiezingen). Momenteel is in Gelderland 95 procent van de stemmen geteld. Forum voor Democratie en VVD krijgen beide 8 zetels en vechten uit wie de grootste partij van Gelderland wordt.