Forum voor Democratie komt met knaller binnen, Gelderse formatie wordt opgave

Het formeren van een college van gedeputeerde staten in Gelderland wordt een fikse kluif. De zittende coalitie van VVD, CDA, PvdA en D66 komt 4 zetels tekort voor een meerderheid van 28 van de 55 zetels. Want Forum voor Democratie (FvD) werd met 8 zetels even groot als de VVD. De partij van Thierry Baudet bestormde woensdag Gelderland en kwam in West Betuwe, Westervoort en Doesburg zelfs als winnaar uit de bus met de meeste stemmen.

Samenwerken met Forum voor Democratie, de partij van provinciaal voorman Arjan de Kok uit Noordeinde, ligt voor de meeste fracties niet voor de hand. Daardoor liggen er kansen voor GroenLinks, de partij zag het aantal zetels verdubbelen naar 6. Provinciaal leider Janet Duursma lijkt daarmee de sleutel voor een nieuw college in handen te hebben.



'We zijn heel blij met dit resultaat', aldus Duursma. 'We hebben steeds gezegd: dit zijn de klimaatverkiezingen, we hebben een enorme opgave met de energietransitie waarbij we ook de mensen met lage inkomens willen laten meedoen. En daar kunnen we nu werk van gaan maken.' Samenwerken met Forum voor Democratie noemt de inwoonster van Haarlo niet logisch.

'College van 4 partijen mogelijk'

'We hebben 5 in plaats van 4 partijen nodig', constateerde VVD-voorman en gedeputeerde Jan Markink, woensdagavond. Een college van vier partijen is trouwens wel degelijk mogelijk, maar dat kan slechts met FvD. 'We gaan met iedereen in gesprek', verklaarde Markink nadat de stembureaus waren gesloten. 'Op voorhand mag je geen enkele partij uitsluiten, maar het moet wel klikken tussen mensen.'

Ik ken ze niet en misschien krijgen ze wel de opdracht vanuit Den Haag dat ze niet mee mogen doen VVD-voorman Jan Markink over Forum voor Democratie

Voor de Eerste Kamer, die nu door de gekozen leden van de twaalf provincies wordt gekozen, betekent dit dat Forum voor Democratie in één klap samen, met de VVD de grootste partij wordt. Beide hebben 12 zetels in de Senaat die totaal 75 zetels telt. De huidige regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie krijgt 31 zetels. Dat zijn er 7 te weinig. Premier Rutte moet dus buurten bij oppositiepartijen om wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen.

En dat maakt het lastig, want wat wil Markink met de nieuwkomer Forum voor Democratie? 'Ik ken ze niet en misschien krijgen ze wel de opdracht vanuit Den Haag dat ze niet mee mogen doen.'

