GroenLinks wint enorm in Nijmegen; uitslagen van eerste grote gemeenten zijn binnen

In Doetinchem is, net zoals in veel andere gemeenten, Forum voor Democratie de grote winnaar. De partij pakte maar liefst 13,4 procent van de stemmen. Ook GroenLinks pakte veel winst. Die partij ging van 4,9 procent naar 9,6 procent van de stemmen.

Het CDA verloor weliswaar in Doetinchem, maar is nog altijd de grootste partij met 15 procent van de stemmen. De VVD is de derde partij met 13,7 procent van de stemmen (was 14,7 procent in 2015).

SGP blijft grootste in Ede

In de gemeente Ede blijven de meeste mensen stemmen op de SGP., al verliest die partij wel wat ten opzichte van vier jaar geleden. De Christen Unie krijgt traditiegetrouw ook veel stemmen en nadert de SGP. Forum voor Democratie is de derde partij in de gemeente Ede.

Groenlinks maakt enorme winst in Nijmegen

In Nijmegen kwam 56,6 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen. 23,5 procent van de stemgerechtigden deed dat op GroenLinks. Die partij had bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 maar 15,8 procent van de stemmen. De stemmen lijken te zijn weggehaald bij SP, dat door de helft ging. Forum voor Democratie kreeg in Nijmegen 10 procent van de stemmen, dat is minder dan in andere Gelderse gemeenten.\