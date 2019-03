GroenLinks viert feest na grote stijging

En dat zorgde voor een groot feest bij de aanhangers in het provinciehuis. Dit ook omdat ze bij elke binnenkomende uitslag weer hun handen de lucht in kunnen gooien.

Goede campagne

'Ik denk dat we heel goed campagne hebben gevoerd', vertelt een van de aanwezige GroenLinks-leden is in het provinciehuis. 'We hebben een goed verhaal en zijn langs de deuren gegaan op verschillende plaatsen.'

GroenLinks-lijsttrekker Janet Duursma is het daarmee eens. 'We zijn geen boodschap gaan verkondigen, maar hebben juist de verhalen opgehaald. En zo te zien heeft onze boodschap over het klimaat nog niet tot vermoeidheid geleid.'

'Je merkt toch dat veel mensen zich zorgen maken over het milieu en hun portemonnee', vertelt een ander lid. 'De ontwikkelingen rond het milieu zorgen ervoor dat GroenLinks er nu beter voor staat.'

'Graag meebesturen'

GroenLinks lijkt nu af te stevenen op een mogelijke plek in de coalitie in Gelderland. 'We willen dolgraag meebesturen', aldus Duursma.